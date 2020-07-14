Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
14.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İHA