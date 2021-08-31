Sierra Leone, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Sierra Leone'nin, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Sierra Leone'nin, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Fas Kanal 2 Televizyonunun haberine göre, Zainap Candy, Sierra Leone'nin Fas Büyükelçisi Atomani Dinkeh tarafından Ed-Dahla kentine konsolos olarak atandı.

Atama için yapılan törende Fas Uluslararası İşbirliği Ajansı Genel Müdürü Muhammed Miskal es-Sefir ile Dahle Valisi Lemin Binömer de hazır bulundu.

Malavi'nin ardından 12'si El-Uyun, 13'ü Ed-Dahla kentinde olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 25'e yükseldi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed