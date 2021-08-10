Sierra Leone, 96 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak 96 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak 96 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Fransa tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 96 bin doz AstraZeneca aşısı başkent Freetown'da yetkililere teslim edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, temin edilen bu aşıların Sierra Leone nüfusunu Kovid-19'a karşı korumaya yardımcı olacağını belirtti.

Sierra Leone'de salgının üçüncü dalgasına karşı hazırlıklara devam edilirken, aşıların tam zamanında geldiğini işaret eden Demby, "Kovid-19 aşısını almak için şimdiden daha iyi bir zaman yok." dedi.

Demby, Kovid-19 aşıların 18 yaş üstü tüm vatandaşlara yapılacağını ifade etti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 6 bin 315 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu