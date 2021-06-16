Sierra Leone 25 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası futbol turnuvasına katılacak
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Sierra Leone 25 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası futbol turnuvasına katılacak

Sierra Leone 25 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası futbol turnuvasına katılacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Benin'i 1-0 mağlup ederek 25 yıl sonra ilk defa Afrika Uluslar Kupası (AFCON) turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Benin'i 1-0 mağlup ederek 25 yıl sonra ilk defa Afrika Uluslar Kupası (AFCON) turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Kamerun'da düzenlenecek 2022 AFCON turnuvası elemelerinde Sierra Leone'nun Leone Yıldızları adı verilen takımı ile Angola'nın Les Ecureuils isimli takımı, Gine'deki General Lansana Conte Stadı'nda karşılaştı.

Sierra Leone'nun oyuncusu Kei Kamara, maçın 19'uncu dakikasında penaltıdan attığı golle takımını, 2022 AFCON turnuvasına taşıdı.

Böylece Sierra Leone, 1996 yılında beri ilk defa AFCON turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan, L grubunda Nijerya da elemeleri geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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