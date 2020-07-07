HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Siemens ve Salesforce, iş yerlerinin güvenliği için iş birliği yapıyor

Siemens ve Salesforce, şirketlerin pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kuruyor.

Siemens ve Salesforce, iş yerlerinin güvenliği için iş birliği yapıyor
07.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:19

Siemens ve Salesforce, şirketlerin pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kuruyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens'in Akıllı Altyapılar çözümlerini Salesforce'un Work.com çözümleriyle bir araya getiren iş birliği kapsamında şirketlere akıllı ve veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde almaları için gereken araçlar sunulacak. Böylece çalışma alanlarının küresel çapta güvenli bir şekilde yeniden açılması sağlanacak. İki şirketin teknolojik altyapılarına dayanan ortak çözümler arasında 'temassız ofis' ve 'gelişmiş temas takibi' de yer alıyor.

Çalışanlar bu teknolojiler sayesinde, Bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile 'temassız' işlem yapabiliyor. Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlıyor; eşik değerler aşıldığında uygulama gerçek zamanlı uyarı gönderiyor.

Çalışanların binaya girişinin ardından masa, oda, vs. rezervasyonlarını içeren doluluk ve konum verileri sayesinde şirketler manuel temas takibi yapabiliyor. Bu da daha hızlı ve isabetli acil durum müdahalesine olanak sağlıyor. Temas takibi, kullanıcıların kişisel veri gizliliği çerçevesinde isteğe bağlı bir çözüm olarak sunuluyor.

Buna ek olarak Comfy Insights, ofislerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaları için işletmelere analitik bir gösterge paneli sunarak geleceğin iş yerleri için daha akıllı ve veri odaklı bir strateji sağlıyor.

Comfy'nin Safe Workplace (Güvenli İş Yeri) Çözümü kapsamındaki "çalışan uygulamasıyla şirketler, güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunarken çalışanların gelişmelerden haberdar olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabiliyor.

Çalışanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun masaları ve toplantı odalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyip rezerve edebiliyor; sağlık ve güvenlik hizmetlerini aratıp bunlara ulaşabiliyor ve dezenfeksiyon gibi hizmetler için talepte bulunabiliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Ekonomi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Ekonomi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Ekonomi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Ekonomi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Ekonomi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Emniyet şeridini ihlal ettiği için ceza kesilen sürücü, kendisini görüntüleyen muhabire ağza alınmayacak hakaretler savurdu
Emniyet şeridini ihlal ettiği için ceza kesilen sürücü, kendisini görüntüleyen muhabire ağza alınmayacak hakaretler savurdu
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Cenk Eren Cem Davran Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Siemens ve Salesforce, iş yerlerinin güvenliği için iş birliği yapıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:41:24. #1.14#
title