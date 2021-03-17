Siemens Türkiye, "Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde ihracat şampiyonu oldu

Siemens Türkiye, ihracattaki başarısını sürdürerek Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) İhracat Başarı Ödülleri kapsamında "Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde ihracat şampiyonu oldu.

Siemens Türkiye, ihracattaki başarısını sürdürerek Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) İhracat Başarı Ödülleri kapsamında "Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde ihracat şampiyonu oldu.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, Türkiye'deki stratejik sektörlerin başında gelen elektrik elektronik sektörü, global salgın krizinin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen 2020 yılında 11,27 dolar ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sundu. Bu rakamın 2 milyar 868 milyon dolarlık bölümü, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları alt sektöründen geldi.

"165 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Dağıtım Sistemleri Birim Yöneticisi Sinan Bubik, Siemens Türkiye'nin 165 yıldır Türkiye'nin gelişimine ve ekonominin güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Bubik, faaliyet gösterdikleri bütün alanlarda Siemens'in mühendislik gücünü sektörlerin kullanımına sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyet gösteren global bir şirket olarak, buradan dünyanın 80 farklı ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerimizle, geliştirdiğimiz teknolojiyle, yarattığımız istihdam ve yatırımlarımızla 165 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu başarıda, pandemi koşullarında Siemens Türkiye olarak üretim, lojistik gibi bütün süreçlerde aldığımız önlemler ile hedeflerimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan mühendislerimizden Gebze fabrikamızdaki çalışanlarımıza kadar büyük bir ekibin payı var. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak