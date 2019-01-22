Siemens Türkiye'den Tedarikçilere 'Fırsat Eşitliği' Ödülü

Siemens Türkiye, bu yıl 8'incisini düzenlediği Tedarikçi Günü kapsamında bir ilki gerçekleştirerek kadın istihdamını ve çeşitliliği desteklemek amacıyla tedarikçileri arasında 'Fırsat Eşitliği Ödülü' uygulamasını başlattığını açıkladı.

Siemens Türkiye'nin geleneksel hale gelen Tedarikçi Günü, sekizinci yılında Türkiye'nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini yine bir araya getirdi. 'Sınırları AŞ' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Siemens'in Vizyon 2020+ stratejisi ve geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı, dijitalleşmenin getirdiği avantajlar masaya yatırıldı. Bu yılki etkinliğe Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan 'Fırsat Eşitliği Ödülü' damgasını vurdu. Siemens Türkiye'nin tedarikçilerine yönelik düzenlediği ödül programı, kadınların iş ve sosyal hayatında daha aktif rol almasını sağlayan ve çeşitliliği destekleyen şirketleri her yıl ödüllendirmeyi hedefliyor.

8'inci Tedarikçi Günü, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, 2018 yılının Siemens Türkiye için çok başarılı geçtiğini vurgulayan Günal, Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü'nün de 2018'de oldukça zorlu hedefleri başardığına ve yüksek bir memnuniyet yakaladığına dikkat çekti.

Günal, memnuniyet anketlerinde yaklaşık yüzde 90'lık bir orana sahip olduklarını ve bu oranlara ulaşılmasında iş ortaklarının çok değerli katkıları bulunduğunu belirtti. 2018 yılında atılan önemli bir adımın da Tedarikçi Finansmanı Programı olduğunu belirten Günal, şu ana kadar tedarikçiler için yaklaşık 25 milyon TL'lik finansman sağlandığının altını çizdi.

'Sınırları Aşıyoruz' tüm paydaşlara yeni fırsatlar getirecek

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Thomas Kolbinger ve Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur'un katılımıyla düzenlenen 'Sınırları Aşıyoruz' paneliyle devam etti. Tuğrul Günal'ın yönettiği panelde Siemens'in Vizyon 2020+ stratejisi doğrultusunda gerçekleştireceği yapılanmanın tedarik süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Vizyon 2020+ ile aktivitelerin daha bağımsız bir yapıya kavuşacağını, bunun tüm Siemens için çok daha fazla iş birliği ve etkileşimi beraberinde getireceğini vurgulayan Hüseyin Gelis, "Yeni işbirlikçi ve esnek yapımız sayesinde Vizyon 2020+ bizimle birlikte paydaşlarımıza da yepyeni fırsatların kapısını açacak dedi.

Panelde Siemens Türkiye'nin 2018 yılına ait başarılı finansal sonuçlarını paylaşan Thomas Kolbinger ise, "2018 yılı Türkiyede ulaştığımız en başarılı yıllardan biri oldu" dedi.

Siemens Türkiye'nin kadınlara yönelik fırsat eşitliği çalışmaları da panelin odak konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda söz alan Aslı Kunur şunları söyledi: "İş hayatına katılımda cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın istihdamına büyük önem veren Siemens Türkiye olarak, kadınların ekonomik hayata aktif ve güçlü katılımını destekliyoruz. Kadın yönetici, mühendis ve çalışan sayısını artırma, fırsat eşitliği sunma ve bu konuda farkındalığı yükseltme hedefleriyle kadın istihdamını yalnızca şirket içinde değil, ülke genelinde de artırmak için çalışmalar yürütüyoruz".

Tedarikçilere fırsat eşitliğini güçlendirme çağrısı

Panelin ardından 8'inci Tedarikçi Günü kapsamında bu yıl ilk kez olduğu belirtilen Fırsat Eşitliği Ödül Töreni düzenlendi. İş dünyasında cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi sosyal sorumluluklarından biri olarak ele alan Siemens Türkiye, tedarikçilerine yönelik başlattığı Fırsat Eşitliği Ödülü ile bu kapsamda gerçekleştirdiği örnek projelere ve ilklere bir yenisini daha eklemiş oldu. Ödül için Siemens Türkiye'nin tedarikçilerinden 200 şirkete ödüle başvurmaları için davet iletildi. Başvuruların değerlendirmesi sonucunda belirlenen dört şirket, sekiz farklı konu başlığındaki kriterlere göre yerinde denetlendi. Şirketlerin fırsat eşitliğine yönelik politikaları, kadın çalışan oranı, ücret konusunda eşitliğe dönük uygulamalar, eşit terfi, işe giriş olanakları ve yan hak uygulamaları gibi farklı kriterlerin ele alındığı değerlendirme sonucunda Fırsat Eşitliği Ödülü'nün sahibi directComm Marketing Group oldu. Fırsat Eşitliği Ödülü'nü directComm Marketing Group Genel Müdürü Cenk Ölçer ve directComm Marketing Group Grup Müdürü Mine Çoban'a sahnede Hüseyin Gelis, Thomas Kolbinger ve Tuğrul Günal birlikte takdim etti.

Fırsat Eşitliği Ödülü'nün önemine değinen Tuğrul Günal, "Günümüzün iş dünyasında çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği büyük önem arz ediyor. Kadınların erkeklerle eşit şartlarda istihdamı, gelişmişlik kriterlerinden biri. Kadınların iş gücüne katılımı siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik alanları da etkiliyor, hatta dönüştürüyor, gelişmekte olan ülkelerde kadınların erkekler kadar iş hayatına katılabilmeleri halinde gayri safi yurtiçi hasıla çift hanelerde artış gösteriyor. Ancak maalesef fırsat eşitliğinde 149 ülke arasında 130'uncu sıradayız. Siemens olarak bu konuda bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Buradan yola çıkarak tedarikçilerimizde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma hedefini benimsedik ve Fırsat Eşitliği Ödülü'nü başlattık. 163 yıllık tarihi boyunca pek çok ilke, yeniliğe ve başarıya imza atan Siemens Türkiye, bir ilki daha fırsat eşitliği alanında gerçekleştirmiş oldu" dedi.

Ödül töreninin ardından 8'inci Tedarikçi Günü kapsamında Fırsat Eşitliği paneli de düzenledi. Panel, Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, Siemens Healthineers Türkiye CFO'su Nalan Abdullahoğlu ve PWN Türkiye Başkanı Aylin Olsun'un katılımıyla gerçekleşti. İş dünyasında kadın-erkek eşitliğinin önemine dikkat çekilen panelde tedarikçilere fırsat eşitliğini güçlendirme çağrısında bulunuldu.

8'inci Tedarikçi Günü'nün son paneli ise, 'Odağımız Müşteri' başlığında Siemens Türkiye Enerji Yönetimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Oğuz Tezel, Pürplast A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Şişmanoğlu, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On ve Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur'un katılımıyla gerçekleşti. Panelde global tedarikçi olabilmenin kriterleri ve öneminin dışında müşteri gözüyle tedarikçilerden beklentilere değinildi.

Bu yılki etkinliğin konuk konuşmacısı bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu oldu. Kuzuloğlu, 'Dijitalizasyon ve Ötesi' başlıklı konuşmasında dijitalizasyonun iş dünyasına getireceği yeniliklere dair öngörülerini keyifli bir anlatımla tedarikçilerle paylaştı.

BİLGİN ile sipariş yönetimi süreçleri 70 kat hızlanıyor

Gelenekselleşen 'Yılın Tedarikçileri' ödül töreniyle devam eden 8'inci Tedarikçi Günü kapsamında Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi'nin yeni robot yazılımı BİLGİN de tanıtıldı. Etkinlikte BİLGİN ile canlı bir uygulama yapılarak yazılım robotunun çalışma prensipleri tedarikçilere anlatıldı. BİLGİN, uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde kayda değer zaman tasarrufu sağlayarak hızlı teslimat, iş gücünde verimlilik ve rekabette avantaj sunuyor. Yılda yaklaşık bin 750 saatlik işgücü gerektiren tedarik zinciri lojistik süreçlerini 25 saate düşüren BİLGİN robot yazılımı, süreçleri 70 kat hızlandırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA