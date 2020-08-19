Siemens'ten üç beyaz eşya alana süpürge, su sebili ya da kahve makinesi indirimli
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Siemens'ten üç beyaz eşya alana süpürge, su sebili ya da kahve makinesi indirimli

Siemens Ev Aletleri, ağustos ayı kampanyası kapsamında beyaz eşyalarını yenilemek isteyenlere elektrik süpürgesi, su sebili veya tam otomatik kahve makinelerinde özel indirim sunuyor.

Siemens'ten üç beyaz eşya alana süpürge, su sebili ya da kahve makinesi indirimli
19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:56

Siemens Ev Aletleri, ağustos ayı kampanyası kapsamında beyaz eşyalarını yenilemek isteyenlere elektrik süpürgesi, su sebili veya tam otomatik kahve makinelerinde özel indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, ağustos ayına özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Siemens'ten üç adet beyaz eşya alanlar, su sebili, elektrikli süpürge ve tam otomatik kahve makinelerine özel fiyat ve indirimlerle sahip oluyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ürün gruplarından seçili Siemens beyaz eşya alımlarında tüketiciler tercihlerine göre şık tasarımlı, gizli damacanalı, yaz günlerine serinlik katacak DW 15701 model su sebiline 1.548 TL yerine sadece 99 TL'den ya da PureAir geliştirilmiş hava ?ltreleme sistemi ile evde hijyen ve temizliği kolaylaştıran VSC 3A 330 A elektrikli süpürgesine 1.194 TL yerine 99 TL'den sahip olabiliyor.

Evde kahve keyfini zenginleştirmek isteyenler ise yine kampanya kapsamında Siemens tam otomatik kahve makinelerinde yüzde 50'ye varan indirim sunuluyor.

Açıklamaya göre Siemens Ev Aletleri, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığı iş birliği ile tüketicilerine "Sosyal Hayatı Destek Kredi" uygulamasından yararlanma imkanı da tanıyor.

Kaynak: AA

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