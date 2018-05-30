Siemens'ten Çevre ve Kullanıcı Dostu Yenilikçi Çözümler

Siemens Ev Aletleri, doğal kaynakları ve çevreyi korumaya özen gösteren ürünleriyle doğaya sadece Çevre Günü'nde değil, sürekli destek veriyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerini evlere taşıyan Siemens Ev Aletleri, yeni nesil doğa dostu ürünleri ile hem çevreye hem de kullanıcılarının hayatına katkı sağlıyor.

Siemens "avantgarde" serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor. En üst yıkama sınıfı olan A+++'dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlayarak devrim yaratan WM14U660TR, dünyanın ilk hassas otomatik deterjan dozajlama sistemi olan i-Dos teknolojisi ile su ve deterjan tüketimini ayarlıyor. Minimum sürede mükemmel sonuç almak isteyenlerin tercihi olan WM14U660TR, SpeedPerfect seçeneği ile de yüzde 65'e varan zaman tasarrufu sağlıyor.



Siemens'in A++ enerji sınıfı SN257I01MT bulaşık makinesi, yüksek su ve elektrik tasarrufu ile dikkat çekiyor. Bulaşıkları sadece 6,5 litre su ile yıkayan makinenin "hijyen ekstra" seçeneği ile yüksek ısıda maksimum hijyen elde ediliyor. Tüketiciler SN257I01MT bulaşık makinelerinde bulunan "Machine Care" özelliği sayesinde bulaşıklarının yanı sıra makinelerini de ilk günkü temizliği ile kullanmaya devam ediyor. "Machine Care" seçeneği, bir yandan makinede koku ve bakteri oluşturabilecek yağ ve kireç kalıntılarını temizlerken, diğer yandan bulaşık makinesinin bakımını yapıyor ve ömrünü uzatıyor.