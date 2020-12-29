Cihazların montajını kolaylaştıran 40 yıllık kontaktörün yenisi üretildi

–Siemens Sirius'un ürün grubunda 40 yıldır bulunan cihazların montajını kolaylaştırmak için kullanılan kontaktör 3TF, yerini yeni nesil 3RT'ye bıraktı. Günümüz koşullarına göre üretilen yeni ürünle esneklik ve montaj kolaylığı hedefleniyor.

Siemens Sirius, çağın ihitiyaçlarına cevap vermek için 40 yıldır bünyesinde buşunan kontaktör 3TF'nin yenisini ürettiklerini açıkladı. Yeni üretilen ürüne 3RT adı verilirken, üzerinden elektrik geçen ve mühürleme yapmaya yarayan cihazın esneklik ve montaj kolaylığı sağladığı vurgulandı.

Alçak gerilim ürünlerinin otomasyon ve kontrol amaçlarıyla daha fazla donatılması ihtiyacına uygun olarak Siemens Sirius ürün ailesine katılan yeni nesil kontaktörü 3RT'nin hata payının onbinde 1-2 seviyesine kadar indiği aktarıldı.

ESNEKLIK VE MONTAJ KOLAYLIĞI

Yeni nesil Sirius Innovation serisinin farklı cihazlarda ortak aksesuarların kullanılmasına olanak tanımasının esnekliği sağlayan en önemli unsurlarından biri olarak öne çıktığı belirtildi. 4 kilovatlık kontaktör ile 250 kilovatlık kontaktör, aynı kontak bloğu tarafından bir araya getirilebilerek, kullanıcılara önemli bir avantaj tanıdığı ifade edildi.

Üründe ayrıca iki farklı montaj seçeneği bulunduğu dile getirildi. Montaj için kabloları vida yardımıyla birbirine bağlama yöntemiyle gerçekleşen standart vidalı bağlantının yanında, vidasız kullanımlı 'cage clamp' adı verilen yöntemin de uygulanabildiği aktarıldı. Montaj sürelerini kısaltması ve güvenilirliği arttırması ile öne çıkan bu sistemlerin, yüzde 100 temas imkanı sunduğu belirtildi.

Tüm bu işlevsel artılarının yanında daha şık bir görünüm, daha kolay montaj ile daha az işçilik gibi tüketicinin ve servis personelinin işine yarayacak özelliklerin de ürünlerde bulunduğu vurgulandı.

"DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sektörün değişen ihtiyaçlarına yenilikçi ürünlerle cevap verdiklerini söyleyen Siemens Türkiye Alçak Gerilim ve Kontrol Ürünleri Birim Direktörü Eylem Korucuoğlu, "Siemens Sirius ürün ailesinin 40 yıldır güven ve sağlamlık ile hizmet veren kontaktörü 3TF, günümüzün talep ve beklentilerine yönelik olarak en yeni teknolojik özelliklerle tasarlanan 3RT ile yer değiştiriyor. 164 yıldır müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunma hedefiyle üretmeyi sürdürüyoruz. Bu alandaki rolümüz ve katma değerli ürünlerimizle, bugünden geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde ileriki dönemlerde de müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği teknolojiyi tasarlamaya, dijital çağa ve günün şartlarına en uygun çözümleri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı