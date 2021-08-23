Siemens iSensoric makineler çamaşırları 60 dakikada giymeye hazırlıyor

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, yenilikçi teknolojisiyle 60 dakikada hem yıkama hem de kurutma işlemi yapabiliyor.

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, yenilikçi teknolojisiyle 60 dakikada hem yıkama hem de kurutma işlemi yapabiliyor.

Siemens açıklamasına göre, Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Wash-Dry (Yıka-Kurula) programıyla 60 dakikada hem yıkama hem kurutma işlemi yapan makineler, geliştirilen sensör teknolojisi sayesinde çamaşırları verimli su kullanımı ile tasarrufa destek oluyor ve nazikçe kurutarak çekmesini önlüyor. 10 kilogram yıkama, 6 kilogram da kurutma kapasitesine sahip Siemens kurutmalı çamaşır makineleri, 6 kilogram çamaşırı tek seferde hem yıkayıp hem de kurutabilme imkanı sunuyor.

Açıklamaya göre, Siemens kurutmalı çamaşır makinelerinde (WD14U560TR, WD14U561TR, WN54A2X0TR, WN54A2X1TR) tek makinede daha az bir alanda çamaşır yıkama ve kurutma kolaylığını sunuluyor. Modern tasarıma sahip söz konusu kurutmalı çamaşır makineleri, önden yüklemeli çamaşır makineleri kadar geniş olup, yıkanmış çamaşırları yıpratmadan kurutuyor.

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, şık ve büyük ekranları ile de dikkati çekerken, 10 yıl garantili iQdrive motoru sayesinde de sessiz ve yüksek verimli yıkama performansı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak