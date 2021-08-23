Siemens iSensoric makineler çamaşırları 60 dakikada giymeye hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siemens iSensoric makineler çamaşırları 60 dakikada giymeye hazırlıyor

Siemens iSensoric makineler çamaşırları 60 dakikada giymeye hazırlıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, yenilikçi teknolojisiyle 60 dakikada hem yıkama hem de kurutma işlemi yapabiliyor.

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, yenilikçi teknolojisiyle 60 dakikada hem yıkama hem de kurutma işlemi yapabiliyor.

Siemens açıklamasına göre, Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Wash-Dry (Yıka-Kurula) programıyla 60 dakikada hem yıkama hem kurutma işlemi yapan makineler, geliştirilen sensör teknolojisi sayesinde çamaşırları verimli su kullanımı ile tasarrufa destek oluyor ve nazikçe kurutarak çekmesini önlüyor. 10 kilogram yıkama, 6 kilogram da kurutma kapasitesine sahip Siemens kurutmalı çamaşır makineleri, 6 kilogram çamaşırı tek seferde hem yıkayıp hem de kurutabilme imkanı sunuyor.

Açıklamaya göre, Siemens kurutmalı çamaşır makinelerinde (WD14U560TR, WD14U561TR, WN54A2X0TR, WN54A2X1TR) tek makinede daha az bir alanda çamaşır yıkama ve kurutma kolaylığını sunuluyor. Modern tasarıma sahip söz konusu kurutmalı çamaşır makineleri, önden yüklemeli çamaşır makineleri kadar geniş olup, yıkanmış çamaşırları yıpratmadan kurutuyor.

Siemens iSensoric kurutmalı çamaşır makineleri, şık ve büyük ekranları ile de dikkati çekerken, 10 yıl garantili iQdrive motoru sayesinde de sessiz ve yüksek verimli yıkama performansı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adem Murat Yücel
Magazin Tarkan Haluk Levent Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Gervinho Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siemens iSensoric makineler çamaşırları 60 dakikada giymeye hazırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:08:47. #1.16#

title