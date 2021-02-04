Siemens'in "Factory Automation Tour" etkinlik serisinin Türkiye ayağı başlıyor

Siemens Türkiye, dünyanın farklı noktalarında yeni nesil endüstrilere yönelik otomasyon ve dijitalleşme çözümlerini ele aldığı "Factory Automation Tour" etkinlik serisinin Türkiye ayağını, 9-11 Şubat'ta dijital ve interaktif bir ortamda ilk kez gerçekleştirecek.

Siemens Türkiye, dünyanın farklı noktalarında yeni nesil endüstrilere yönelik otomasyon ve dijitalleşme çözümlerini ele aldığı "Factory Automation Tour" etkinlik serisinin Türkiye ayağını, 9-11 Şubat'ta dijital ve interaktif bir ortamda ilk kez gerçekleştirecek.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Otomasyonun Geleceğine Yolculuk" mottosu ile hayata geçirilecek "Factory Automation Tour", alanında uzman isimlerle katılımcıları bir araya getirecek.

3 gün sürecek ve 9 Şubat'ta başlayacak dijital etkinlikte katılımcılara, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerindeki son yenilikler hakkında bilgi verilecek. Canlı sunumlar eşliğinde düzenlenecek buluşmada, dijital platform üzerinden bir etkileşim alanı da yaratılacak.

Katılımcıların Siemens Türkiye uzmanlarıyla görüşmelerinin ve detaylı bilgi almalarının mümkün olacağı etkinlik kapsamında katılımcılar, sanal fuar alanını ziyaret ederek Siemens'in geniş ürün ve servis yelpazesini inceleme fırsatı da bulacak.

Otomasyon ve dijitalleşmenin geleceği ele alınacak

Siemens Türkiye Fabrika Otomasyon İş Birimi Yöneticisi Sevtap İnan'ın açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte, endüstriyel alanlara yönelik yeni nesil çözümler ve yenilikçi uygulamalar paylaşılacak.

Fabrika otomasyonu, dijitalizasyon, endüstriyel haberleşme ile güç kaynakları, enerji yönetimindeki yenilikler ve inovatif yazılımlardaki gelişmelerin masaya yatırılacağı etkinlikte, teknolojilerin sektörlere kattığı verimlilik, güvenlik ve kalite iyileştirmeleri de yakından incelenecek.

Etkinlikte, otomasyon ve dijitalleşmenin geleceğine odaklanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu