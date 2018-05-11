Siemens'in Dünyadaki İkinci "Deneyim" Mağazası Ankara'da Açıldı

Siemens Ev Aletleri (BSH), Türkiye'de "deneyim" konseptli ilk mağazasını Ankara'da hizmete açtı.

Siemens Ev Aletleri'nin, Türkiye'deki ilk yeni nesil "deneyim" mağazası Officium Beytepe'de hizmete açıldı. Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Güreller'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu ve BSH Türkiye Pazarlama Başkan Yardımcısı Alper Sengül katıldı.

Çelebioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, deneyim mağazasında tüketicilerin Siemens markasının ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda dijital çağın yeniliklerini kullanarak, deneyimleyerek, zengin ürün çeşitliliği içinde satın alma imkanı bulacağını söyledi.

Türkiye'deki ilk deneyim mağazasının Siemens için Türkiye'nin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Dünyada Çin'den sonra ikinci deneyim mağazamızı Türkiye'de açtık. Türkiye genelinde 600 mağazamız var. Teknolojik, estetik ve tasarım açısından Siemens'i seven bir kitle var Ankara'da. Bu mağazada yapmak istediğimiz şey, tüketicilerin Siemens'in gelişen ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak." diye konuştu.

"Her ürün grubu için ayrılmış deneyim alanlarımız var"

Çelebioğlu, müşterilerin artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini deneyimlemek istediğine dikkati çekerek, Beytepe deneyim mağazasını bu beklentileri karşılamak üzere özel olarak tasarladıklarını dile getirdi.

Tüketicilerin, deneyim mağazasında tüm ürünleri yakından inceleme şansı bulacağını ifade eden Çelebioğlu, "Deneyim odaklı yeni nesil mağazacılık modeliyle müşterilerimizin daha geniş alanlarda dijital çağın altyapısını ve yeniliklerini kullanarak ürün satın alma tecrübesi yaşamalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebioğlu, 300 metrekarelik alana sahip mağazada canlı mutfak, kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri ve elektrikli süpürge deneyim alanı, home connect (bağlı ürünler) deneyim alanı gibi her ürün grubu için ayrılmış deneyim alanlarının bulunduğunu anlattı.

Mağazada, yeni ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların da bulunduğunu bildiren Çelebioğlu, "Siemens Ev Aletleri, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni deneyim konseptine uygun, kullanıcılarını daha geniş alanlarda ağırladığı ve onları en yeni teknolojilerle buluşturduğu, içinde bulunan ürün deneyim alanlarına sahip yeni satış noktalarını farklı lokasyonlarda da hayata geçirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

"Akıllı ev aletleri pazarı büyüyor"

Çelebioğlu, 2022 sonuna kadar dünyada akıllı ev aletleri pazarının 4 katına kadar büyüyeceğinin tahmin edildiğine dikkati çekerek, Türkiye için bu büyümenin çok daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Siemens olarak, geçen yıl itibarıyla akıllı ev aletlerini tüketicilere sunmaya başladıklarını anımsatan Çelebioğlu, değişen ihtiyaç ve beklentilere daha iyi cevap verebilmek için cihaz odaklı olmanın yanında dijital servis ve ürünleri de akıllı ev aletleriyle entegre şekilde satışa sunduklarını dile getirdi.