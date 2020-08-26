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Siemens Healthineers, Varian'ı satın almayı planlıyor

Siemens Healthineers AG ile Varian Medical Systems, Inc. arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Siemens Healthineers'ın Varian hisselerinin tamamını hisse başına nakit 177,50 doları karşılığında satın alacağı açıklandı.

Siemens Healthineers, Varian'ı satın almayı planlıyor
26.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:53

Siemens Healthineers AG ile Varian Medical Systems, Inc. arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Siemens Healthineers'ın Varian hisselerinin tamamını hisse başına nakit 177,50 doları karşılığında satın alacağı açıklandı.

Siemens Healthineers açıklamasına göre, toplam satış fiyatı yaklaşık 16,4 milyar dolar olacak. Varian Yönetim Kurulu bu anlaşmayı oy birliğiyle onayladı.

Varian hissedarlarına da satışa onay vermelerini tavsiye etti. Varian hissedarlarının onayına, yasal onayların alınmasına ve diğer kapanış teamüllerinin yerine getirilmesine tabi olan satış işleminin 2021 takvim yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Özellikle radyasyon onkolojisi ve ilişkili yazılımlar olmak üzere yenilikçi çözümler sunan Varian, kanser tedavisinde dünya lideri bir marka olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2019 mali yılında yaklaşık yüzde 17'lik düzeltilmiş faaliyet marjıyla 3,2 milyar dolar gelir elde etti.

Merkezi Palo Alto-Kaliforniya'da bulunan Varian halen dünya genelinde 10 bin civarında çalışan istihdam ediyor. Kanser tedavisine bütüncül bir yaklaşım sergileyen şirket yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri analizi gibi teknolojilerden giderek daha fazla yararlanıyor ve böylece kanser tedavisinde ilerlemeler kaydedip tedaviye erişimi artırıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın tahminlerine göre 2010-2030 arasında kanserin yaygınlığı hemen hemen iki kat artacak ve toplam kanser hastalarının yüzde 50'sinden fazlası radyoterapi alacak. Aynı zamanda terapötik inovasyonlardaki büyük artış da kişiselleştirilmiş tanı ve tedavi planlama, uygulama ve takip talebini artırıyor.

Varian multidisipliner, entegre kanser tedavileri geliştirme ve sunma konusunda onlarca yıla dayanan deneyimiyle 70 yıldan uzun süredir inovasyona liderlik ediyor. Dolayısıyla tıbbi görüntüleme, laboratuvar diagnostiği ve girişimsel müdahale alanlarının lider markası Siemens Healthineers için mükemmel bir seçenek oluyor.

Uzun yıllara dayanan, başarılı iş ortaklığı

Siemens Healthineers ve Varian 2012 yılından bu yana Varian'ın yenilikçi tedavi sistemleri ile Siemens Healthineers'ın lider görüntüleme teknolojilerini bir araya getirerek kanser tedavisinin geleceğini şekillendirmeye yönelik stratejik "EnVision" ortaklığında başarıyla iş birliği yapıyor.

Gündemdeki satın alma da verimli iş akışları, etkili ve kişiselleştirilmiş tedavi için daha da iyileştirilmiş kanser tedavisi çözümleri geliştirmeye yönelik bu uzun soluklu iş ortaklığından güç alıyor.

Varian'ın, satın almanın tamamlanmasından sonraki 12 ay içinde Siemens Healthineers'ın düzeltilmiş baz hisse başı kazancına olumlu katkıda bulunması bekleniyor. Satın almanın tamamlanmasının ardından Siemens Healthineers 2025 mali yılı itibarıyla yıllık en az 300 milyon avro FAVÖK hedefliyor.

Siemens Healthineers, Varian'ı borçlanma ve özkaynak yöntemlerini bir arada kullanarak finanse etmeyi planlıyor. Siemens Aktiengesellschaft iştiraki olan Siemens Finance B.V. şirketi, satın almanın finansmanı ve ilişkili ek maliyet ve masraflar için Siemens Healthineers'a geçici süreliğine 15,2 milyar avro tutarında köprü kredi sağlayacak.

Siemens Healthineers, Siemens Finance B.V.'nin sağlayacağı köprü kredinin yaklaşık yüzde 50'sini hisse senedi ihracından karşılamayı planlıyor. Bu amaçla Siemens Healthineers, büyük olasılıkla rüçhan hakkı hariç olmak üzere yeni hisseler sunarak hisse sermayesini artıracak. Şirket ilk adım olarak, pazar koşullarına bağlı olmak üzere, yeni hisseleri izahname olmadan 2020 yılı takvim yılı içinde çıkaracak.

Yeni hisselerle birlikte halka açık hisselerin sayısı ve büyük olasılıkla da Siemens Healthineers hisselerinin ticaret hacmi artacak. Köprü kredinin kalan tutarının ise Siemens AG'den ya da iştiraklerinin birinden alınacak borçla yeniden finanse edilmesi planlanıyor. Bu borç Siemens AG tarafından dışarıdan açılacak ve pazar koşullarına bağlı krediler aracılığıyla Siemens Healthineers'a aktarılacak. Satışın tamamlanmasının ardından Varian bir Siemens Healthineers markası olarak Varian adıyla faaliyetlerine devam edecek.

"Varian'ın ekibiyle birlikte sağlık sektörünün geleceğini daha fazla şekillendirebileceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bernd Montag, iki lider şirketin güçlerini birleştirmesiyle, tek adımda iki atılım yapacaklarını belirterek, hem kanserle mücadelede hem de sağlık sektöründeki toplam etkilerinde atılım yaşayacaklarını aktardı.

Montag, "Şirketlerimizin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan bu anlaşma, hastalar için daha fazla umut ve daha az belirsizlik, müşterilerimiz için daha da güçlü bir iş ortaklığı, toplum için ise daha etkili ve daha verimli tıbbi bakım anlamına geliyor. Varian'ın tutkuyla çalışan olağanüstü ekibiyle birlikte sağlık sektörünün geleceğini daha da fazla şekillendirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varian Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dow Wilson ise Varian'ın, yenilikçi ve hasta odaklı kültürü sayesinde radyoterapi ve multidisipliner kanser tedavisinde ikonlaşmış, güvenilir, müşteri sadakati yüksek bir global marka olduğunu kaydetti.

Wilson, "Siemens Healthineers yetenekli ve azimli çalışanlarımızın değerini ve Varian markasının, son teknolojili portföyünün, bugüne dek sürekli büyüterek geliştirdiği ilişkilerinin etkisini çok iyi biliyor." açıklamasında bulundu.

Kanserle mücadelenin ilk adımından itibaren klinisyenlere ve hastalara sundukları itibarlı hizmetleri Siemens Healthineers'la daha da geliştirecek olmanın herkesi heyecanlandırdığını vurgulayan Wilson, şunları kaydetti:

"Siemens Healthineers ile beraber dünyanın her yerinde çok daha fazla sayıda hasta için tedavi süreçlerini dönüştürecek, aynı zamanda çalışanlarımızın da daha büyük ve global bir organizasyonun parçası olarak daha geniş imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız. Bütün bu sebepler ışığında Yönetim Kurulumuz Varian için Siemens Healthineers'ın doğru seçim olduğuna, hissedarlarımıza hızlı ve etkili bir değer sunacağına, kanser korkusunun yaşanmadığı bir dünya vizyonumuza hepimizi daha da yaklaştıracağına inanıyor."

Siemens Healthineers AG Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ralf P. Thomas da Varian'ın satın alınmasıyla Siemens Healthineers'ın değer yaratma anlamında önemli bir potansiyel sunan ve şirket stratejilerinin güçlenmesine mükemmel uyum sağlayan yeni bir büyüme sürecine girdiğine işaret ederek, "Siemens Healthineers dünya genelinde kanserle mücadele için benzeri görülmemiş, son derece entegre bir portföy oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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