Siemens Healthineers Türkiye ve Bulutistan'dan iş birliği

Sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek, sağlık hizmet sağlayıcılarını güçlendirmeyi hedefleyen Siemens Healthineers ile bulut bilişim alanında hizmet veren Bulutistan iş birliğine imza attıklarını duyurdu. İş birliği kapsamında Türkiye'deki sağlık kurumlarında bilginin paylaşılabilir olmasını sağlamak ve geleceğin zorluklarını bugünden çözmek hedefiyle sağlık kurumları için geliştirilen veri depolama ve yönetim sistemini 'bulut servisi' olarak sunulacak.

Ayrıca, Siemens Healthineers'ın çözümü, Bulutistan'ın ilgili regülasyon ve kanunlarla uyumlu bulut platformunda barındırılarak iş uygulamalarıyla entegre bir şekilde sağlık kurumlarındaki süreçlerin uçtan uca yönetilmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, sağlık hizmet sağlayıcıları için en önemli önceliğin dijitalleşme olduğunun altını çizerek şu sözleri ifade etti:

"Yakın zaman önce kullanıma sunduğumuz ve verilerin hasta merkezli olarak saklanmasını sağlayan çözümümüz, sağlık sektöründeki entegrasyon standartlarına tam uyumlu bir yapıda olduğu için kurumların farklı sistemlerine entegre olabiliyor. Bu tür çözümlerle klinik süreçler hızlanıyor ve sadeleşiyor. Örneğin, önceden yalnızca düz metin şeklinde bulunan raporlardaki tedaviye ilişkin kılavuz ilkeler, yapay zeka ile kolayca işlenebiliyor ve bu raporlar yapılandırılmış olarak kurum içi tüm departmanların erişimine sunulabiliyor. Bütün bunlar, veriye erişim süresinde azalma, tanı güvenliği ve günlük klinik faaliyetlerde verimlilik anlamına geliyor. Siemens Healthineers Türkiye ve Bulutistan, sağlık kurumlarının veri yönetim stratejileri oluşturma ve teknolojiye uyum sağlama süreçlerinde karşılaşacakları ek maliyetleri optimize etmek ve bir veri yönetimi çözümü sunmak amacıyla güçlerini birleştirerek sağlık kurumlarına önemli avantajlar sağlıyor."

"SORULARI ANINDA YANITLAYABİLECEK, ETKİLEŞİMLİ BİR BULUT PLATFORMA DÖNÜŞTÜRMEYE YARDIMCI OLMAK"

Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil ise iş birliğine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Siemens Healthineers tarafından geliştirilen veri depolama ve yönetimi sistemi, sunduğu yenilikçi bilişim servisleri ile son dört yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Bulutistan tarafından sağlanacak bulut teknolojisi hizmetiyle sağlık kurumlarına aynı zamanda Avrupa'nın en büyük kurulu Vendor Natural Archive (VNA) sistemi de olan bir çözümü kullanma ve verilerini bulutta saklayarak hastane içindeki depolama maliyetlerini azaltma imkanı sunuyor. Bulutun avantajlarına bağlı olarak sistemin kurulumu, yönetimi ve bakımı için maliyet veya ek çalışma ihtiyacı ortadan kalkarken bir hastanenin farklı departmanlarında ve birden çok sistemde oluşturulan hasta kayıtları ve verileri hasta merkezli olarak saklanabilecek. Ayrıca, birden fazla lokasyonda hizmet veren kurumlar için merkezi bir veri tabanı oluşturulması da mümkün olacak. Bulut teknolojisi aynı zamanda, yapay zekalı uygulamalara daha kolay geçiş için gereken esnekliği de sunarak sağlık kurumlarının geleceğe hazır olmasına katkıda bulunuyor. Tüm bu faydaların yanı sıra sağlık profesyonelleri de araştırmalar ve bilimsel çalışmalar için verilerin gücünden etkili bir şekilde faydalanabilecek."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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