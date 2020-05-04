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Siemens Healthineers "Kovid-19 Total Antikor" testi geliştirdi

Siemens Healthineers
04.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:07

Siemens Healthineers, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini kontrol altında alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek adına kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testini geliştirdi.

Siemens Healthineers, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini kontrol altında alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek adına kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testini geliştirdi.

Siemens Healthineers'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 99,8 gibi yüksek hassaslıkta ölçüm yapılabilen yeni test, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Bu özelliği sayesinde de saatte 440 test sonucu üretme kapasitesine sahip Siemens Healthineers, "Atellica Solution" sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor.

Ayrıca, saatte 240 test sonucu üretebilen Siemens Healthineers Centaur XPT sistemi ile 18 dakikada ve saatte 180 sonuç üretebilen Siemens Healthineers Centaur CP sistemi ile de 15 dakikada sonuç alınabilecek.

Siemens Healthineers, "Kovid-19 Total Antikor" testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor. Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve hazirandan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek.

"Kovid-19 Total Antikor testi, kan örneği ile çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Kurumsal Hizmetler Laboratuvar Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık, Kovid-19 tanısında iki farklı test yöntemi olduğunu bildirdi.

Akbıyık, salgının başlangıcından itibaren Türkiye'de, halihazırda birçok laboratuvarda bulunan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi uygulandığını belirterek, "Bu yöntem ile hastanın boğazından ve burnundan alınan sürüntü örnekleri ile virüsün varlığı saptanabiliyor. PCR test sonucunun pozitif olması, kişinin aktif olarak Kovid-19 etkeni olan virüsü taşıdığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 Total Antikor testinin "seroloji testi" olarak da isimlendirildiğini ve kan örneği ile çalıştığını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kovid-19 Total Antikor testi, Kovid-19 enfeksiyonu sonrasında bağışıklık sistemi tarafından virüsle savaşması için virüse özel üretilen IgM ve IgG proteinlerini (antikorlarını) ölçüyor. IgM proteinleri virüs bulaştıktan ortalama 5 gün, IgG proteinleri ise ortalama 14 gün sonra kanda ölçülebilir düzeylere ulaşıyor. IgG proteinleri dolaşımda kaldığı sürece virüse karşı bağışıklık devam ediyor. Hastalık çok hafif semptomlar ile hatta herhangi bir semptom vermeden atlatılsa bile kanda Kovid-19 virüsüne karşı üretilmiş bu antikorların, Total Kovid-19 Antikor testi ile gösterilmesi kişilerin virüse karşı bağışık olduğu anlamına geliyor."

"Yeniden hastalık riskini ortaya koyacak"

Filiz Akbıyık, Kovid-19 enfeksiyonu sonrasında oluşan bağışıklığın ne kadar süreceğinin henüz bilinmemekle beraber bağışık kişilerin Siemens Healthineers Kovid-19 Total Antikor testi ile takibinin yeniden hastalık riskini ortaya koyacağını ve SARS-CoV-2 konusunda bilinmeyen yönlerin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostik Başkanı Deepak Nath ise Siemens Healthineers'ın, Kovid-19 ile mücadelede yüksek kaliteli test ihtiyacını karşılamak için tüm gücüyle çalıştığını bildirdi.

Nath, Kovid-19 Antikor Testi'nin, laboratuvarların beklediği kesinlik, hassasiyet ve özgünlük ile tasarlandığını belirterek, "Bu testin geliştirilmesinde görev alan ve birçoğu salgının merkezinde bulunan meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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