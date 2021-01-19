Siemens Gamesa ve Siemens Energy'den yeşil hidrojen üretiminde iş birliği

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, rüzgar gücüyle hidrojen üretmeye yönelik iş birliğiyle 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Siemens Gamesa ve Siemens Energy, iklim krizini çözebilmek için ekonominin karbonsuzlaştırılması konusunda güç birliği yapıyor.

Paris Anlaşması çerçevesinde, gelecek dönemde dünyanın yüksek miktarda yeşil hidrojene ihtiyaç duyacağı ve yeşil hidrojen üretimi için gereken enerjinin büyük kısmının rüzgardan sağlanacağı öngörüsüyle iş birliğine giden iki şirket, 5 yılda yaklaşık 120 milyon avro değerinde yatırım yapmayı hedefliyor. Proje geliştirme çalışmalarına Siemens Gamesa'nın 80 milyon avro, Siemens Energy'nin ise 40 milyon avro tutarında yatırım yapması planlanıyor.

Şirketler, ???????söz konusu iş birliği kapsamında, doğrudan yeşil hidrojen üretmek için bir elektrolizörü tek bir senkronize sistem olarak offshore (deniz üstü) rüzgar türbinine tamamen entegre eden inovatif bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Andreas Nauen, şirketin offshore rüzgar enerjisi sektöründe 30 yıldan fazla tecrübesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Global enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasında çok büyük bir rol oynayan rüzgar türbinlerimiz ve rüzgar gücüyle hidrojen elde edilmesi potansiyeli, bunu enerjiyi yoğun kullanan endüstriler için de yapabileceğimiz anlamına geliyor. Çalışanlarımızın daha yeşil bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmasından gurur duyuyorum."

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch ise "Biz, oldukça esnek elektrolizör teknolojisinden faydalanarak sürdürülebilir offshore enerji üretiminin geleceğini şekillendirebilecek ve yeniden tanımlayabilecek bir şirketiz. Bu geliştirmelerle, offshore rüzgarın fazla olduğu bölgelerin taşıdığı potansiyel, hidrojen ekonomisi için erişilebilir hale gelecek. Bu gelişmeler rüzgar enerjisini depolamamızı ve taşımamızı sağlayarak ekonominin karbon ayak izini azaltmanın mükemmel bir örneğini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı