Siemens FA Tour'da otomasyon ve dijitalleşmenin geleceği ele alındı

Siemens Factory Automation Tour (FA Tour) etkinliğinde, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerinin geleceği uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, Siemens Türkiye'nin "Otomasyonun Geleceğine Yolculuk" mottosuyla ile Türkiye'de ilk kez dijital ve interaktif bir ortamda gerçekleştirdiği Factory Automation Tour, alanında uzman isimler ve katılımcıları buluşturdu.

Açıklamaya göre, 9 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerindeki son yenilikler ve gelecek öngörüleri hakkında uzman isimlerden bilgiler aldı.

Etkinlikte toplam 11 canlı sunum yapıldı.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören FA Tour, sanal fuar alanına da ev sahipliği yaptı. Katılımcılar fuar alanında Siemens'in farklı sektörlere yönelik ürettiği, dijitalleşmeye öncülük eden geniş ürün, servis ve hizmet gamını inceleme fırsatı buldu.

Endüstriyel alanlara yönelik yeni nesil çözümler ve uygulamaların paylaşıldığı; fabrika otomasyonu, dijitalizasyon, endüstriyel haberleşme ile güç kaynakları ve enerji yönetimindeki yenilikler ve inovatif yazılımlardaki gelişmelerin masaya yatırıldığı FA Tour'a katılma imkanı bulamayanlar "https://new.siemens.com/tr/tr/sirket/fuar-etkinlik-webinar/virtual-factory-automation-tour-2020.html" linki üzerinden etkinlik kaydını izleyebiliyor.

Etkinlik kapsamındaki canlı yayın kayıtları 26 Şubat'a kadar etkinlik platformu üzerinden izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak