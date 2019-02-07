Siemens Ev Koruma Ürünleri N11.com'da

Siemens Türkiye'nin en yeni şalt ürünleri, tanıtıcı videolar ve yüksek kaliteli görsellerle n11.com'da satışa sunuluyor.



n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e- ticaret platformu n11.com'da satılan Siemens kaçak akım koruma röleleri ve otomatik sigortalar, güvenli demontaj ve müşterek bara ile düzenli ve hızlı bağlantı sağlıyor.



Ürünler, ergonomik ve geniş mandal yapısı sayesinde elektronik profesyonellerine güvenli çalışma ortamı, ev halkına ise güvenli bir yaşam alanı sunuyor.

Kaynak: AA