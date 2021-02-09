Siemens Ev Aletleri su ve enerji tasarrufu sağlıyor
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Siemens Ev Aletleri su ve enerji tasarrufu sağlıyor

09.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:44
Siemens Ev Aletleri su ve enerji tasarrufu sağlıyor

Sürdürülebilir teknolojileri tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri, su ve enerji tasarrufuna önem verirken, akıllı sensörlere sahip i-Dos çamaşır makineleri ile her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlanıyor.

Sürdürülebilir teknolojileri tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri, su ve enerji tasarrufuna önem verirken, akıllı sensörlere sahip i-Dos çamaşır makineleri ile her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlanıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre şirket, yenilikçi ve teknolojik ürünlerle hayatı kolaylaştırıyor.

Yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkan, akıllı sensörleri ile makinenin içine konulan çamaşırın miktarını, kirlilik seviyesini ve kumaş türünü algılayarak gerekli deterjan, yumuşatıcı ve su miktarını kendisi belirleyen i-Dos ile fazla deterjan ve su tüketiminin önüne geçiliyor.

Maksimum hijyen sağlayan bu teknolojiyle kullanıcının her yıkamada gereğinden fazla ekleyebileceği deterjanın arıtılması için kullanılan fazla su tüketiminin önüne geçilmiş olunuyor ve her yıkamada ortalama 10 litre su tasarrufu sağlanıyor.

Home Connect uygulaması ile çamaşır makinesi, dilenen her yerden kontrol edilip, yıkama programları seçilebiliyor.

İOS ve Android uyumlu uygulama ile çamaşırların yıkama durumu takip edilebilirken, i-Dos teknolojisine sahip Siemens çamaşır makineleri su ve enerji tasarruflarıyla fark yaratıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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