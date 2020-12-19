Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleriyle buluşturuyor

Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez destek verdiği Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünde ham maddenin dijital sanatta nasıl işlendiği 15 sanatçının farklı üretim şekilleri üzerinden ele alınacak.

Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez destek verdiği Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünde ham maddenin dijital sanatta nasıl işlendiği 15 sanatçının farklı üretim şekilleri üzerinden ele alınacak.

Yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren eserlerin yer alacağı RW. [post-] temalı Plugin sergisi, Esra Özkan'ın küratörlüğünde 21 Aralık-6 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

İleri teknolojiyi ve tasarımı odağına alan Siemens Ev Aletleri'nin bu yıl 4. kez desteklediği Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren birbirinden ilginç eserler yer alacak.

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya Direktörü Esra Özkan ve Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, Contemporary İstanbul'un Plugin Yeni Medya bölümünü ve Siemens Ev Aletleri'nin desteğini AA muhabirine anlattı.

"Siemens Ev Aletleri'yle de geleceği evlerimize getiriyoruz"

Sarfati, Siemens Ev Aletleri'nin ileri teknolojiyi estetik tasarımlarla bir araya getiren bir marka olduğuna dikkati çekerek, "Bu vizyon ile 2017 yılından bu yana Contemporary İstanbul'un teknoloji ve sanatı bir araya getiren Yeni Medya Plugin bölümünün sponsoruyuz." dedi.

Teknolojinin artık hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Sarfati, "Akıllı teknolojiler sayesinde bağlanılabilir aletlerle hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Tüketicilerin teknolojiyi çekinmeden hayatlarının bir parçası haline getirmelerini ve insan dokunuşuyla teknolojide nasıl farklılıklar yarattıklarını kendilerine göstermek istiyoruz. Pandemi döneminde teknoloji artık vazgeçilmez. Evlerimizin içinde ve dışında, yaşamımızın tüm alanında bağlanılabilir ev aletleriyle hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Siemens Ev Aletleri'yle de geleceği evlerimize getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Contemporary İstanbul Yeni Medya Plugin bölümünün 21 Aralık-6 Ocak arasında açık olacağını ifade eden Sarfati, geleceğin sanat deneyimine ortak olmak isteyen sanatseverleri davet ettiklerini söyledi.

"Plugin'de veri sanatı, biosanat ve yeni medyanın farklı özelliklerini gösteriyoruz"

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya Küratörü Esra Özkan ise bu yıl RW. [post-] temasıyla 17 sanatçıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl RW. [material] temasıyla hammadde temamız vardı. Bu yıl bu hammadenin sanatın hangi estetik dil, hangi yorum ve perspektifleriyle işlendiğini anlatıyoruz. Sergimizde yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında çalışan sanatçılar yer alıyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın dört yanından önemli galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri bir araya getirecek fuarın Plugin Yeni Medya bölümündeki işlere Virtual Contemporary İstanbul gösteriminde de yer verildiğini ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl özellikle RW. [post-] temasıyla dijital sanatın estetik dilini, verinin ham maddesini, nasıl işlendiğini ve yapay zekanın sanattaki etkisini konu edinirken, post-dijital ve post-human kavramlarını tartışmaya açıyoruz. Dijital çağ ile gelen yeni değişimlerin sanatta nasıl kabul gördüğünü anlatıyoruz. Aynı zamanda değişen insanlık algısı da post-human kavramıyla nasıl harmanlanarak farklı estetik değerlere yol açtığını anlatıyoruz. Plugin özelinde ise veri sanatı, biosanat ve yeni medyanın farklı özelliklerini gösteriyoruz. Bio-art bizim için önemli konulardan biri. Siemens Ev Aletleri'yle birlikte dördüncü yılımızı geçiriyoruz. Teknolojiye öncü firma olarak bize verdiği desteklerle hem tasarımı hem sanat hem de tüm bunların birleşimindeki farklı yansımaları bu alanımızda anlatıyoruz."

Contemporary İstanbul Plugin Yeni Medya bölümünde Mario Klingemann, Can Büyükberber, Hideaki Okawa ve Sofia Crispo'nun da aralarında olduğu 15 sanatçının eserlerine yer veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz