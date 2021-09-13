Siemens Ev Aletleri'nden iQ700 buhar destekli ve mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırın

Siemens Ev Aletleri, iQ700 buhar destekli ve mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırını HN678G4S6 ile mutfakta istenilen en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens, ankastre ürünleri ile mutfağın tasarım ve teknolojisini tanımlayan sade, şık, rafine ve sezgisel estetiği yansıtarak ilham veriyor.

Birinci sınıf malzeme kullanımı, rengi ve dokusuyla "göz kamaştıran" HN678G4S6 buhar ve mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırın, mutfaklara tarz katacak. Buharlı destekli pişirme özelliğine sahip ankastre fırınların su hazneleri tasarımıyla şıklık sağlarken, kolayca da doldurulabiliyor. Entegre mikrodalga teknolojisi sayesinde buz çözme, pişirme programları ile en kısa sürede yiyecekler hazırlanabiliyor. Ön ısıtma gerektirmeyen ve enerji tasarrufu sağlayan coolStart fonksiyonu, donmuş yiyeceklerin pişirilmesini hızlandırıyor. fast preheat fonksiyonu ise istenilen pişirme sıcaklığına daha çabuk ulaşmayı sağlıyor.

roastingSensor Plus sayesinde pişmekte olan etin farklı yerlerindeki sıcaklık yüksek bir hassasiyetle ölçülerek en ideal sıcaklık ve pişirme elde ediliyor. Yiyecekler istenilen sıcaklığa geldiğinde fırın otomatik olarak duruyor.

4 tepsiye kadar aynı anda, tam kıvamında pişirme

Siemens, 4D-hotAir özelliği sayesinde yemekleri olabilecek en büyük esneklikle pişirmek için istenilen rafı seçebilmeye ve 4 tepsiye kadar aynı anda pişirmeye imkan tanıyor.

Fan motorunun yenilikçi teknolojisi, fırının içinde ideal bir ısı dağılımı sağlıyor. Bu sayede yemek, hangi raf sırasında pişirilmesinin bir önemi olmadan, her seferinde istenilen seviyede pişiyor ve aromalar birbirine karışmıyor.

iQ700 buhar destekli ve mikrodalga entegreli ankastre fırını HN678G4S6, sahip olduğu Home Connect özelliğiyle "uzaktan kontrolü" mümkün kılıyor.