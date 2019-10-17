Siemens Ev Aletleri, İstanbul'da iki yeni "deneyim" mağazası açtı

17.10.2019 11:50

Siemens Ev Aletleri, Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'da da yeni nesil "deneyim" mağazalarını hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri, tüketicilerin Siemens'in ileri teknoloji ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak amacıyla deneyim mağazalarını yaygınlaştırıyor. Türkiye'de ilk, dünyada ikinci olma özelliğine sahip Ankara'daki deneyim mağazasının ardından İzmir mağazasını hizmete açan Siemens Ev Aletleri, İstanbul'da da Skyland İstanbul bünyesindeki HOM Design Center ve Vadistanbul mağazalarını tüketicilerle buluşturdu.

Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Simport ev sahipliğinde HOM Design Center mağazasında gerçekleştirilen açılış törenine, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu ve BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Hilal Eksel Merter'in yanı sıra önde gelen mimarlar ile Siemens bayileri katıldı.

HOM Design Center'ın deneyim mağaza konseptinde Türkiye'nin 2. en büyük, İstanbul'un ise en büyük mağazası olduğunu söyleyen Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu, "Müşterilerimiz artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini yaşamak ve hayatlarına nasıl entegre edeceklerini görmek istiyor. Bizler de hem Türkiye'de hem de dünyadaki mağazalarımızdan aldığımız tüketici iç görüleriyle yeni nesil mağazalarımızı özel olarak tasarladık. Tüketicilerimiz Siemens'in zengin ürün çeşitliliğini, ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda deneyimleyerek satın alma imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Siemens Ev Aletleri'nin 300 metrekarelik alana sahip HOM Design Center ve 125 metrekarelik alana sahip Vadistanbul mağazasında canlı mutfak, kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri ve elektrikli süpürge deneyim alanı, Home Connect (bağlı ürünler) deneyim alanı gibi her ürün grubu için ayrı bir bölüm bulunuyor.

Kaynak: AA