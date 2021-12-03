Siemens Ev Aletleri'den iQ500 toz torbasız süpürgesi

Siemens Ev Aletleri'nin iQ500 Toz Torbasız Süpürgesi VSX41XTRM ile güçlü ve hızlı temizlik imkanı sağlanıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği quattroPower teknolojisi sayesinde "mükemmel" temizleme sonuçları ve düşük enerji tüketimini bir arada sağlıyor.

Temizliği konforlu hale dönüştüren iQ500 Toz Torbasız Süpürge quattroPower teknolojisinin sağladığı verimin temelinde; highPower motorunun, yüksek performanslı başlığın, ideal hava contalarının ve yenilikçi powerProtect toz haznesinin "benzersiz" bileşimi bulunuyor. Siemens'in bu yüksek performans teknolojisiyle temizlikte az enerji harcanarak maksimum sonuçlar elde ediliyor. Üstelik bu performansı ActiveSound Control ile sessiz çalışarak yapıyor. Süpürge başlığından hava çıkışına kadar tüm süpürge sistemi, minimum ses seviyesine uygun olarak tasarlandı.

Süpürme esnasında dışarı verilen hava, filtreleme sayesinde oda havasından daha temiz olarak veriliyor. Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre, A sınıfı toz emiş performansı sunuyor.

iQ500 toz torbasız süpürge her yüzeye uygun tasarlanmış başlıklarla temizliği kolaylaştırıyor. Turbo başlık halı üstü zorlu kirleri süpürebiliyor, ekstra güçlü temizlik performansı için sessiz SilentClean premium başlığı ve parke ile fayans gibi zeminlerin hassas temizliği için özel geliştirilmiş sert zemin başlığı kullanılabiliyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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