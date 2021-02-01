Siemens Ev Aletleri bayileri dijitalleşiyor

Siemens Ev Aletleri, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayileriyle "Sosyal Medya Pazarlama ve İletişim" temalı internet semineri düzenledi.

Siemens Ev Aletleri, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayileriyle "Sosyal Medya Pazarlama ve İletişim" temalı internet semineri düzenledi.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, etkinliğine 50 bayi ve satış ekibinin de dahil olduğu 200'den fazla kişi katıldı.

Siemens'in, ilham veren tasarımlarını ve yenilikçi ruhunu tüketicilerle buluşturan bayileri ve satış ekibi ile düzenlenen internet semineri kapsamında, dijital pazarlamanın önemi, sosyal medya hesaplarının etkin kullanımı ile dijital trendlerin tartışıldığı farklı oturumlar yapıldı.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen bu eğitim ile Siemens Ev Aletleri, bayilerini dijitalleşen yeni dünya düzenine yaklaştıran önemli bir adım atmış oldu.

Karşılaşılan yoğun ilgi ve beğeni dolayısıyla, dijitalleşmeye ve teknolojik yatırımlara büyük önem veren Siemens Ev Aletleri'nin bayileriyle yaptığı dijital kapsamlı internet seminerlerine hız kesmeden devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip