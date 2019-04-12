Siemens, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na Katıldı

Siemens Türkiye, kaynak ve maliyet tasarrufu sunan ileri teknolojili dijital ürün ve çözümlerini, alanında Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda tanıttı.

Siemens Türkiye, 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 10'uncu Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda yenilikçi, çevre dostu ürün ve çözümlerini tanıttı. Etkinlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Bir kaynak olarak enerji verimliliği-enerjideki gizli hazine" temasıyla gerçekleştirildi.

Fuarda Siemens Türkiye'nin, dijitalizasyon odağında geliştirdiği ve binalardan elektrik şebekelerine, enerjiden sanayi sektörüne her alana dönük ürün ve çözümlerini tanıttığı standı ilgi topladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Malta Enerji ve Su Bakanı Joseph Mizzi de standı ziyaret ederek Siemens Türkiye yetkililerinden bilgi aldı. Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon konularına odaklanarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayan Siemens Türkiye'nin fuarda tanıttığı ürünler arasında; akıllı termostat, SIESTORAGE, kojenerasyon, trijenerasyon ve biyokütle, enerji verimliliği analizi (Energy Efficiency Analytics), enerji performans sözleşmeleri gibi çözümleri yer aldı.

Enerji verimliliği konusu henüz sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılanırken bile Siemens'in bu alanda çalışmalar yaptığını hatırlatan Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay, Siemens'in enerji verimliliği sektöründeki rolü hakkında şunları ifade etti: "Bugün enerji verimliliği bir tercih değil, bir gereklilik. Daha rekabetçi, daha düşük maliyetli çalışabilmek için verimli enerjiye yatırım yapan şirketler benzersiz fırsatlara kapı açıyor. Siemens olarak inovasyon odağımız, uzmanlığımız ve entegre portföyümüzle her sektörün enerji ihtiyacını kusursuz biçimde karşılayabiliyoruz. Sadece müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın değil, tüm bir ekosistemin enerji-verimli çalışmasını hedefliyoruz".

Siemens AG İsviçre Eğilimler ve Endüstri İşleri, Bina Teknolojileri Kıdemli Yöneticisi Volker Dragon da "EPS Piyasa Gelişiminde, Başarı Faktörleri ve Bariyerler" başlıklı panelde konuşma yaptı. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleşen 'Enerji Yönetiminde Depolama Sisteminin Faydaları' panelinde ise Siemens Türkiye Satış Müdürü Oğuzhan Çayırezmez, Siemens'in SIESTORAGE teknolojisiyle gerçekleştirilen uygulamalardan örnekleri paylaştı. Aynı gün gerçekleşen 'Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi' panelinde ise Siemens Türkiye Enerji Yönetimi İnovasyon Yöneticisi Yusuf Kaya, enerji verimliliğinde büyük verinin etkisini, veri analizinin önemini ve bu alanda Siemens'in sunduğu çözümleri aktardı.

Siemens Türkiye'den enerji verimliliğine katkı

Yapılan bilgilendirmede; Siemens Türkiye, son dört yılda gerçekleştirdiği bin 200'e yakın enerji verimliliği projesiyle 283 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladı. Bu tasarruf miktarı, 915 bin ton daha az karbondioksit emisyonu ve 268 bin ağaç dikimine eşdeğer katkı anlamına geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA