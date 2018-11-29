Siemens, Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımını Daha Çok Destekleyecek

Siemens, Blockchain'in enerji sektöründeki yaygınlığını artırmayı hedefleyen Energy Web Vakfı'na katıldığını açıkladı.

Özellikle yenilenebilir enerji yönetiminde örnekleri artmaya başlayan Blockchain kullanımı, enerji sektörünün global devlerinin de ilgisiyle karşılaşıyor. Son olarak Siemens, enerji sektöründe Blockchain ile bir dönüşüm sağlamak isteyen Energy Web Vakfı'na (EWF) katıldığını açıkladı. 2017 yılında kurulan vakıf, enerji sektörü için düzenlemeler, operasyonel süreçler ve pazara yönelik çözümler konusunda Blockchain bazlı bir platform olma niteliği taşıyor.

Siemens'in Enerji Yönetimi ve Enerji Üretim Hizmetleri Birimi üzerinden faaliyetlerini destekleyeceği Energy Web Vakfı'na sektördeki kurumsal şirketlerin dışında teknoloji dünyasından kurumlar ve stratejik yatırımcılar üye. Yapılan açıklamaya göre Siemens, organizasyonun bir parçası olarak Blockchain tabanlı geçişken (transaktif) yapıya sahip enerji uygulamalarının, profesyonel kullanıcılar merkezli iş modellerinin gelişimine katkı sağlayacak. Şirket, bununla birlikte dağıtık mimarideki enerji sistemleri, mikro şebekeler ve bu süreçlerin finansmanı noktasında proaktif bir destek sunacak.

Siemens, halihazırda müşterilerinin yeni enerji formları geliştirmelerine yardımcı olmak için Blockchain teknolojisinden faydalanıyor. Şirket aynı zamanda yine Blockchain destekli olarak enerji üretimi ve tüketimin optimizasyonunu sağlayan çözüm ve hizmetler de sunuyor. Mikro şebeke odaklı kontrol çözümleri ile Blockchain teknolojisini birleştirmek için çalışmalarını sürdüren Siemens, fotovoltaik (güneş enerjisi kaynaklı enerji üretimi) sistemler ile şebeke etkileşiminin de Blockchain ile kolaylaşıp yaygınlaşacağı görüşünü paylaşıyor.