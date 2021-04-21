Siemens Energy, dijital güç iletim portföyünü genişletiyor

Siemens Energy, başarılı bir enerji dönüşümü için dijital güç iletim portföyünü genişletiyor.

Siemens Energy, başarılı bir enerji dönüşümü için dijital güç iletim portföyünü genişletiyor. Son teknoloji ürünleriyle genişletilen portföyle birlikte şebeke operatörleri, şebekeyi daha verimli kullanmak için doğru kararları daha hızlı verebilecek.

Enerji dönüşümü, güç şebekelerini zorlamaya devam ediyor. Rüzgar ve güneş, oldukça dalgalı bir şekilde yenilenebilir enerjiyle beslenirken enerji altyapılarının karmaşıklığı ve bağlantı problemleri artmaya devam ediyor. Giderek daha fazla bileşenin dijital olarak ağa bağlanması ve ağın potansiyel olarak savunmasız kalması nedenleriyle siber güvenlik daha önemli hale geliyor. Bu durum şebeke operatörleri için büyük zorluklar oluşturuyor. Bu zorlukların giderilmesi ve enerji geçişi için iletim altyapısının dijitalleştirilmesi önem kazanıyor. Verilen bilgiye göre Siemens Energy, şalt ve trafo portföyünü, entegre uç bilgi işlem teknolojisine sahip dünyanın ilk yüksek gerilim sistemi gibi yeni dijital ürünleri içerecek şekilde genişletiyor. Bu yenilikçi ürünlerle şebeke operatörleri, sistemdeki değişikliklere daha hızlı tepki verirken, daha doğru karar alma imkanıyla birlikte tesislerinin şeffaflığını, üretkenliğini ve güvenilirliğini artırabilecek. Geliştirilen yeni ürünlerle birlikte sistemlerin mevcut müşteri ağına sorunsuz entegrasyonu lokal, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Başarılı bir enerji dönüşümü için geleceğin ihtiyaçlarına uygun elektrik şebekelerine ihtiyaç olduğunu belirten Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, "Bunu başarmak için dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmalıyız. Öncü dijital güç iletim portföyümüzle, müşterilerimize veriyi bilgiye dönüştürmek için güvenli, basit ve hızlı bir yol sunuyoruz ve böylece verimli güç iletimi sağlıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, gelişmiş bilgi işlem teknolojisine sahip cihazlarda veri işleme, ürün düzeyinde ve buluta önceden veri aktarımına gerek kalmadan dağıtılıyor. Siemens Energy'nin yeni uç iletim ürünleri, uygulama tabanlı veri analizi veya merkezi cihaz ve uygulama yönetimi gibi bulut çözümlerinin avantajlarından ödün vermeden cihazların doğrudan trafo merkezi içinde bağlanmasını sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı