Siemens Energy Almanya'nın borsa endeksi DAX'a dahil oldu
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Siemens Energy Almanya'nın borsa endeksi DAX'a dahil oldu

05.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:50
Siemens Energy Almanya'nın borsa endeksi DAX'a dahil oldu

Deutsche Börse, Siemens Energy'yi Almanya'nın en önemli borsa endeksi DAX'ın yeni üyesi olarak duyurdu.

Deutsche Börse, Siemens Energy'yi Almanya'nın en önemli borsa endeksi DAX'ın yeni üyesi olarak duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bağımsız bir şirkete dönüşen ve ekimde Frankfurt Borsası'nda işlem görmeye başlayan Siemens Energy, 3 Mart itibarıyla Almanya'nın en önemli borsa endeksi DAX'a dahil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Energy Üst Yöneticisi (CEO) Christian Bruch, borsada işlem görmelerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen DAX üyesi olmalarının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DAX üyesi olmamız çalışan bağlılığımız ve şirketimizin gücünün bir göstergesi. Global ölçekte lider enerji teknolojisi şirketi olarak, enerji sektörünün dönüşümünü karlı bir şekilde büyüyerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. DAX endeksine üye olmamız, bu hedefi paydaşlarımızın da yararına olacak şekilde sürdürülebilir kılmamız adına önemli bir motivasyon kaynağı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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