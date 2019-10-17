Siemens Energy 2020'de faaliyetlerine başlıyor

17.10.2019 14:38

Enerji alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında toplamaya hazırlanan Siemens, kuracağı yeni şirketin adını açıkladı. Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getirecek ve Nisan 2020'de resmen yürürlüğe girecek olan şirketin ismi Siemens Energy olacak. Şirket, Eylül 2020 itibarıyla bağımsız bir yapıya dönüşerek halka açılacak. Siemens Energy'nin cirosu 27 milyar Euro'ya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine ve sipariş birikiminin ise 70 milyar Euro'ya ulaşıyor.

Alman teknoloji şirketi Siemens, kuracağı yeni enerji şirketinin adını kurum içinde düzenlenen bir konferansla duyurdu. Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getirecek ve gelecekte bağımsız bir yapıya dönüşecek olan şirketin ismi Siemens Energy olarak duyuruldu. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası açıklanan şirket, enerji iş alanının Nisan 2020'de ayrı bir tüzel kişiliğe dönüşmesiyle birlikte resmen yürürlüğe girecek. Ayrıca Eylül 2020 itibarıyla ayrı bir şirket olarak halka açılması planlanıyor.

27 MİLYAR EURO CİRO, 88 BİN ÇALIŞAN

Şirketin sunacağı çözümler petrol ve gaz, enerji üretimi ve enerji iletimi segmentlerini ve bunlarla ilişkili servis faaliyetlerini de kapsayacak şekilde enerji değer zincirinin önemli bir kısmını ele alacak. Mevcut öngörülere göre Siemens Energy'nin cirosu 27 milyar Euro'ya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine, sipariş birikimi de 70 milyar Euro'ya ulaşıyor. Günümüzde dünyadaki enerji arzının yüzde 20'si Siemens teknolojisine dayanıyor.

'EN İYİ ENERJİ KARMASIYLA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNACAK'

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi ve Siemens Energy'nin gelecekteki CEO'su Michael Sen, "İklim değişikliği gerçek ve çok büyük bir sorun. Enerji talebi sürekli artıyor. Aynı zamanda da Karbondioksit (CO2) emisyonlarını önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Siemens Energy, kapsamlı portföyüyle müşterilerinin olabilecek en iyi enerji karmasını oluşturabilmeleri için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunacak" dedi.

Siemens, şirket için isim belirleme sürecini bu yılın haziran ayında başlattı. Çalışanların da isim önerilerinde bulunduğunu söyleyen Michael Sen, "Çalışanların en çok önerdiği ismin de Siemens Energy olmasının harika bir durum" diye konuştu.

'ENERJİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN İYİ FIRSAT'

Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi Lisa Davis ise, "Bu, heyecan verici bir yolculuk. Yeni Siemens Energy şirketi dünya enerji gündeminin geleceğini şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunacak. Siemens Energy ismi, şirketin ne iş yaptığını ve neyi temsil ettiğini açıkça ve kısaca ortaya koyduğu için müşterilerin güvenini de pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

30 Eylül 2018 tarihinde sona eren 2018 mali yılında Siemens'in toplam cirosu 83 milyar Euro, net karı 6,1 milyar Euro oldu. Eylül 2018 sonu itibarıyla Siemens'in dünya genelindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 379 bin.

Kaynak: DHA