Siemens derin dondurucular bayrama hazır

09.08.2019 11:46

Siemens Ev Aletleri, A++ üstün enerji sınıfı derin dondurucuları ile hem Kurban Bayramı'na hem de kış aylarına hazırlıklı girmek isteyenler için ideal çözüm sunuyor.

Siemens'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, gıdaları uzun süre taze tutan A++ solo derin dondurucular, yiyeceklerin en uygun koşullarda saklanması için yenilikçi teknolojilerle modern tasarımı bir araya getiriyor.

Farklı hacimleri ile her mutfağa uyum sağlayabilen GS33VVW31N, GS33VVI31N, GS29VVW31N, GS24VVW31N model derin dondurucular et, balık gibi gıdaları ve yaz meyvelerini sebzeleri her zaman taze tüketmek isteyenlere yardımcı oluyor.

Siemens Ev Aletleri'nin derin dondurucunun sıcaklık değişimlerine anında karşılık vermesini sağlayan freshSense teknolojisi ile derin dondurucunun içindeki ve dışındaki sensorlar sürekli olarak sıcaklık ölçümü yaparak ısı dalgalanmaları en aza indiriyor, böylece gıdaların çok daha uzun süre taze kalmasını garantiliyor.

Dondurucuya yeni gıda eklendiğinde dondurulmuş gıdaların buzunun çözülmesini engelleyen superFreezing fonksiyonu aynı zamanda yeni gıdaların daha hızlı donmasını sağlıyor. Elektrik kesintisi durumda 22 saate kadar saklama imkanı sağlayan dondurucular, multiAlarm sistemi sayesinde iç sıcaklık yükseldiği takdirde, kapı açık kaldığında ya da güç kaynağı kesildiğinde kullanıcılarını bilgilendiriyor.

Kaynak: AA