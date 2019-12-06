Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi

06.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:46

İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi'nin 6'ncısı 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubuyla yer aldığı TÜYAK'da ürünlerini tanıttı.



Yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması 'Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler' oldu. Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu.



Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO ürünleriyle fuara katılan Siemens sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA