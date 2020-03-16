Siem De Jong'un Ajax Formasıyla En İyi Anları Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Hollandalı forvet Siem de Jong, 2017 yaz sezonunda İngiliz ekibi Newcastle United'dan Amsterdam ekibi Ajax'a transfer olmuştu. 3 sezon Ajax forması giyen Jong, 2020'nin başında MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu. Hollandalı forvetin Ajax formasıyla attığı golleri ve en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout