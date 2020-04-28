SIE Bend Studio, Days Gone'ın Birinci Yılını Kutladı
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SIE Bend Studio, Days Gone'ın Birinci Yılını Kutladı

E3 2016 fuarındaki duyurusundan sonra, 26 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu.

SIE Bend Studio, Days Gone'ın Birinci Yılını Kutladı
28.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:27

E3 2016 fuarındaki duyurusundan sonra, 26 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. Her ne kadar sıkıntılı bir başlangıç yapılmış olsa da, yayınlanan güncellemeler ile hem birçok teknik hatadan çözüme kavuşmuş hem de yeni içerikler eklenmişti. Geçtiğimiz Pazar günü birinci yılını dolduran Days Gone için genel bir bilgi grafiği yayınlandı. Yapımcı stüdyo Days Gone'ın birinci yılını kutladı.

SIE Bend Studio tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan açık dünya hayatta kalma oyunu, Deacon St. John isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümünün Kaçıklar (Freakers) adı verilen bir türe dönüşmüştür. Ana karakterimizi Deacon ise hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, eşinin halen hayatta olduğuna dair bir ihtimalin gündeme gelmesi sonucunda onu bulmak için zorlu bir maceraya atılmıştı.

Days Gone'ın birinci yılı

Peki Days Gone oyununun çıkışından sonra geçen bir yıllık süreçte neler yaşandı? İstatistik tutan SIE Bend Studio, bunu Twitter hesabı üzerinden bizlerle paylaştı. Neler olmuş, neler!

Öncelikle oyuncular oyunun başında iki yüz milyon saatten fazla zaman geçirmişler. Bu iki yüz milyon saatte yüz milyon kupa/ başarım açılırken kırk beş milyon sürü, otuz iki milyon istila, otuz milyon pusu kampı ve Nero kontrol noktası temize havale edilmiş. Bununla birlikte açık dünyada üç yüz kırk iki milyon kamp alanı ziyaret edilmiş dört yüz elli milyon toplanabilir eşya bulunmuş, altı yüz elli beş milyon çöp konteyneri araştırılmış, motosiklet tamirleri için de sekiz milyar kredi harcanmış. Oyuncular ayrıca milyonlarca da fotoğraf paylaşmışlar.

Bu istatistik detaylarından anlayacağımız üzere, PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulan Days Gone tahmin edilenin ötesinde ilgi odağı olmuş. Bu durum elbette yüzleri fazlasıyla güldürmüştür. Bakalım ikinci yılda bu istatistikler ne kadar değişecek?

A year ago, players took their first ride on the Broken Road.

Thanks for sharing all the great memories you've had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you! ????? pic.twitter.com/tFohFefdcy

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2020

Kaynak: Tamindir

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