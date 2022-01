Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...

Yıl Film Rol Notlar

1947 Sepia Cinderella Extra uncredited

1949 From Whence Cometh My Help Kendisi belgesel

1950 No Way Out Dr. Luther Brooks

1951 Cry, The Beloved Country Reverend Msimangu

1952 Red Ball Express Cpl. Andrew Robertson

1955 Blackboard Jungle Gregory W. Miller

1956 Good-bye, My Lady Gates

Something of Value Kimani Wa Karanja

The Mark of the Hawk Obam

1958 Virgin Island Marcus

1960 All the Young Men Sgt. Eddie Towler

Paris Blues Eddie Cook

1962 Pressure Point Doctor (Chief Psychiatrist)

1963 The Long Ships Aly Mansuh

1965 The Bedford Incident Ben Munceford

The Greatest Story Ever Told Simon of Cyrene

The Slender Thread Alan Newell

1966 Duel at Diablo Toller (contract horse dealer)

1968 For Love of Ivy Jack Parks

1969 The Lost Man Jason Higgs

1970 King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis Anlatıcı belgesel

They Call Me MISTER Tibbs! Virgil Tibbs

1971 Brother John John Kane

Not Me Boss!!

The Organization Detective Lieutenant Virgil Tibbs SFPD Homicide

1973 A Warm December Matt Younger

1974 Uptown Saturday Night Steve Jackson

1975 The Wilby Conspiracy Shack Twala

Let's Do it Again Clyde Williams

1977 A Piece of the Action Manny Durrell

1979 Paul Robeson: Tribute to an Artist Anlatıcı short subject

1988 Shoot to Kill Warren Stantin

Küçük Nikita Roy Parmenter

1992 Sneakers (Şifreciler) Donald Crease

1994 A Century of Cinema Kendisi belgesel

1996 Wild Bill: Hollywood Maverick Kendisi belgesel

1997 Çakal FBI Deputy Director Carter Preston

2001 Ralph Bunche: An American Odyssey Anlatıcı belgesel