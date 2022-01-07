Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...

Sidney Poitier kimdir? Sidney Poitier neden öldü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi Aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD'nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar'a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

SIDNEY POITIER KİMDİR?

Sidney L. Poitier (20 Şubat 1927, Miami - 6 Ocak 2022, Bahamalar), Bahamalar kökenli Amerikalı oyuncu, yönetmen ve diplomat.

Çocukluğunu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçiren Poitier'in babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. Sidney 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte gittiği Nassau'da Kiliseyle tanıştı. 17 yaşlarında New York'ta sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı. 1950 yılında No Way Out filminde önemli bir rolde oynadıktan sonra, çeşitli filmlerde değişik roller aldı. 1957 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, aynı zamanda başrol oynayarak Oscar ödülü alan ilk siyahi oyuncu olma özelliğini taşımaktadır.(Bu ödülü ilk kazanan Hattie McDaniel'dir.En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını Rüzgâr Gibi Geçti (film)(1940) ile almıştı.)

Sidney Poitier, 1950 - 2001 yılları arasında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı. 29 Nisan 1950'den 1965 yılına kadar Juanita Hardy ile, daha sonra Kanadalı oyuncu Joanna Shimkus ile evlenen Poitier, 1997 Nisan'ında Japon Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. Televizyon yapımlarında da yer alan Poitier'in sıradışı meslek hayatını anlatan belgeseller, 2008 Haziran'ında Alman - Fransız kültür televizyonu ARTE'de yayınlandı.

Sidney Poitier 6 Ocak 2022'de Bahamalar'da 94 yaşında hayatını kaybetti.

SIDNEY POITIER FİLMLERİ

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