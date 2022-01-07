Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri... - Haberler
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Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...

Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...
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En iyi oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyah erkek film yıldızı Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti. Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...

Sidney Poitier kimdir? Sidney Poitier neden öldü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi Aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD'nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar'a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

SIDNEY POITIER KİMDİR?

Sidney L. Poitier (20 Şubat 1927, Miami - 6 Ocak 2022, Bahamalar), Bahamalar kökenli Amerikalı oyuncu, yönetmen ve diplomat.

Çocukluğunu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçiren Poitier'in babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. Sidney 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte gittiği Nassau'da Kiliseyle tanıştı. 17 yaşlarında New York'ta sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı. 1950 yılında No Way Out filminde önemli bir rolde oynadıktan sonra, çeşitli filmlerde değişik roller aldı. 1957 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, aynı zamanda başrol oynayarak Oscar ödülü alan ilk siyahi oyuncu olma özelliğini taşımaktadır.(Bu ödülü ilk kazanan Hattie McDaniel'dir.En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını Rüzgâr Gibi Geçti (film)(1940) ile almıştı.)

Sidney Poitier, 1950 - 2001 yılları arasında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı. 29 Nisan 1950'den 1965 yılına kadar Juanita Hardy ile, daha sonra Kanadalı oyuncu Joanna Shimkus ile evlenen Poitier, 1997 Nisan'ında Japon Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. Televizyon yapımlarında da yer alan Poitier'in sıradışı meslek hayatını anlatan belgeseller, 2008 Haziran'ında Alman - Fransız kültür televizyonu ARTE'de yayınlandı.

Sidney Poitier 6 Ocak 2022'de Bahamalar'da 94 yaşında hayatını kaybetti.

SIDNEY POITIER FİLMLERİ

Yıl Film Rol Notlar
1947 Sepia Cinderella Extra uncredited
1949 From Whence Cometh My HelpKendisi belgesel
1950 No Way Out Dr. Luther Brooks
1951 Cry, The Beloved Country Reverend Msimangu
1952 Red Ball Express Cpl. Andrew Robertson
1954 Go, Man, Go! Inman Jackson
1955 Blackboard Jungle Gregory W. Miller
1956 Good-bye, My LadyGates
1957 Edge of the City Tommy Tyler Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Something of ValueKimani Wa Karanja
Band of Angels Rau-Ru
The Mark of the HawkObam
1958 Virgin IslandMarcus
Kader Bağlayınca ( The Defiant Ones )Noah Cullen BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor- Motion Picture Drama
1959 Porgy and Bess Porgy Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Musical or Comedy
1960 All the Young Men Sgt. Eddie Towler
1961 Güneşte Bir Leke ( A Raisin in the Sun )Walter Lee Younger Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
Paris Blues Eddie Cook
1962 Pressure PointDoctor (Chief Psychiatrist)
1963 The Long Ships Aly Mansuh
Lilies of the Field Homer Smith En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1965 The Bedford Incident Ben Munceford
The Greatest Story Ever Told Simon of Cyrene
A Patch of Blue Gordon Ralfe Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
The Slender ThreadAlan Newell
1966 Duel at Diablo Toller (contract horse dealer)
1967 Sevgili Öğretmenim ( To Sir, with Love )Mark Thackeray
Gecenin Sıcağında ( In the Heat of the Night ) Det. Virgil Tibbs Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
Beklenmeyen Misafir ( Guess Who's Coming to Dinner )Dr. John Wade Prentice
1968 For Love of Ivy Jack Parks
1969 The Lost ManJason Higgs
1970 King: A Filmed Record... Montgomery to MemphisAnlatıcı belgesel
They Call Me MISTER Tibbs! Virgil Tibbs
1971 Brother JohnJohn Kane
Not Me Boss!!
The Organization Detective Lieutenant Virgil Tibbs SFPD Homicide
1972 Kızgın Ve Sakin ( Buck and the Preacher )Buck
1973 A Warm DecemberMatt Younger
1974 Uptown Saturday Night Steve Jackson
1975 The Wilby Conspiracy Shack Twala
Let's Do it Again Clyde Williams
1977 A Piece of the Action Manny Durrell
1979 Paul Robeson: Tribute to an Artist Anlatıcı short subject
1988 Shoot to Kill Warren Stantin
Küçük Nikita Roy Parmenter
1992 Sneakers (Şifreciler) Donald Crease
1994 A Century of Cinema Kendisi belgesel
1996 Wild Bill: Hollywood MaverickKendisi belgesel
1997 Çakal FBI Deputy Director Carter Preston
2001 Ralph Bunche: An American OdysseyAnlatıcı belgesel
2004 Tell Them Who You AreKendisi belgesel

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