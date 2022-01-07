Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...
En iyi oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyah erkek film yıldızı Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti. Sidney Poitier kimdir, neden öldü? Sidney Poitier filmleri ve dizileri...
Sidney Poitier kimdir? Sidney Poitier neden öldü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi Aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD'nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar'a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.
SIDNEY POITIER KİMDİR?
Sidney L. Poitier (20 Şubat 1927, Miami - 6 Ocak 2022, Bahamalar), Bahamalar kökenli Amerikalı oyuncu, yönetmen ve diplomat.
Çocukluğunu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçiren Poitier'in babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. Sidney 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte gittiği Nassau'da Kiliseyle tanıştı. 17 yaşlarında New York'ta sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı. 1950 yılında No Way Out filminde önemli bir rolde oynadıktan sonra, çeşitli filmlerde değişik roller aldı. 1957 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, aynı zamanda başrol oynayarak Oscar ödülü alan ilk siyahi oyuncu olma özelliğini taşımaktadır.(Bu ödülü ilk kazanan Hattie McDaniel'dir.En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını Rüzgâr Gibi Geçti (film)(1940) ile almıştı.)
Sidney Poitier, 1950 - 2001 yılları arasında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı. 29 Nisan 1950'den 1965 yılına kadar Juanita Hardy ile, daha sonra Kanadalı oyuncu Joanna Shimkus ile evlenen Poitier, 1997 Nisan'ında Japon Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. Televizyon yapımlarında da yer alan Poitier'in sıradışı meslek hayatını anlatan belgeseller, 2008 Haziran'ında Alman - Fransız kültür televizyonu ARTE'de yayınlandı.
Sidney Poitier 6 Ocak 2022'de Bahamalar'da 94 yaşında hayatını kaybetti.
SIDNEY POITIER FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1947
|Sepia Cinderella
|Extra
|uncredited
|1949
|From Whence Cometh My Help
|Kendisi
|belgesel
|1950
|No Way Out
|Dr. Luther Brooks
|1951
|Cry, The Beloved Country
|Reverend Msimangu
|1952
|Red Ball Express
|Cpl. Andrew Robertson
|1954
|Go, Man, Go!
|Inman Jackson
|1955
|Blackboard Jungle
|Gregory W. Miller
|1956
|Good-bye, My Lady
|Gates
|1957
|Edge of the City
|Tommy Tyler
|Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
|Something of Value
|Kimani Wa Karanja
|Band of Angels
|Rau-Ru
|The Mark of the Hawk
|Obam
|1958
|Virgin Island
|Marcus
|Kader Bağlayınca ( The Defiant Ones )
|Noah Cullen
| BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor- Motion Picture Drama
|1959
|Porgy and Bess
|Porgy
|Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Musical or Comedy
|1960
|All the Young Men
|Sgt. Eddie Towler
|1961
|Güneşte Bir Leke ( A Raisin in the Sun )
|Walter Lee Younger
|Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
|Paris Blues
|Eddie Cook
|1962
|Pressure Point
|Doctor (Chief Psychiatrist)
|1963
|The Long Ships
|Aly Mansuh
|Lilies of the Field
|Homer Smith
| En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
|1965
|The Bedford Incident
|Ben Munceford
|The Greatest Story Ever Told
|Simon of Cyrene
|A Patch of Blue
|Gordon Ralfe
|Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
|The Slender Thread
|Alan Newell
|1966
|Duel at Diablo
|Toller (contract horse dealer)
|1967
|Sevgili Öğretmenim ( To Sir, with Love )
|Mark Thackeray
|Gecenin Sıcağında ( In the Heat of the Night )
|Det. Virgil Tibbs
|Aday gösterildi - BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Aday gösterildi - Golden Globe Award for Best Actor - Motion Picture Drama
|Beklenmeyen Misafir ( Guess Who's Coming to Dinner )
|Dr. John Wade Prentice
|1968
|For Love of Ivy
|Jack Parks
|1969
|The Lost Man
|Jason Higgs
|1970
|King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis
|Anlatıcı
|belgesel
|They Call Me MISTER Tibbs!
|Virgil Tibbs
|1971
|Brother John
|John Kane
|Not Me Boss!!
|The Organization
|Detective Lieutenant Virgil Tibbs SFPD Homicide
|1972
|Kızgın Ve Sakin ( Buck and the Preacher )
|Buck
|1973
|A Warm December
|Matt Younger
|1974
|Uptown Saturday Night
|Steve Jackson
|1975
|The Wilby Conspiracy
|Shack Twala
|Let's Do it Again
|Clyde Williams
|1977
|A Piece of the Action
|Manny Durrell
|1979
|Paul Robeson: Tribute to an Artist
|Anlatıcı
|short subject
|1988
|Shoot to Kill
|Warren Stantin
|Küçük Nikita
|Roy Parmenter
|1992
|Sneakers (Şifreciler)
|Donald Crease
|1994
|A Century of Cinema
|Kendisi
|belgesel
|1996
|Wild Bill: Hollywood Maverick
|Kendisi
|belgesel
|1997
|Çakal
|FBI Deputy Director Carter Preston
|2001
|Ralph Bunche: An American Odyssey
|Anlatıcı
|belgesel
|2004
|Tell Them Who You Are
|Kendisi
|belgesel
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