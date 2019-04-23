Sidney Opera Binası'nda Gaz Kaçağı, İnsanlar Tahliye Edildi
Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki salonlar ve restoranlarda bulunan 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışma başlattıkları belirtildi.
Kaynak: DHA