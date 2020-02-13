Sidney'in ünlü plajını deniz yosunları kapladı
Avustralya'nın Sidney kentindeki ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı.
13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25
Avustralya'nın Sidney kentindeki ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı.
Avustralya'nın Sidney kentinin doğusundaki banliyö bölgesinde bulunan ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı. Yosunların şiddetli yağmur ve yüksek gelgit nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilirken, yosun yığınlarının kapladığı plaj ilginç görüntülere sahne oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA