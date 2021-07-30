Sidney'deki Kovid-19 yasaklarını askerler de denetleyecek
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Sidney'deki Kovid-19 yasaklarını askerler de denetleyecek

Sidney'deki Kovid-19 yasaklarını askerler de denetleyecek
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yoğun görüldüğü Sidney kentinde, virüse karşı tam kapanmanın denetlenmesinde askeri birliklerin de görevlendirildiği bildirildi.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yoğun görüldüğü Sidney kentinde, virüse karşı tam kapanmanın denetlenmesinde askeri birliklerin de görevlendirildiği bildirildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Polisinden yapılan açıklamaya göre, NSW'nin başkenti Sidney'deki tam kapanma denetiminin sağlanması için polislerle birlikte Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) 300 askeri personel de görev alacak.

NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşüp, ADF'nin desteğini talep ettiğini belirterek "Gelecek hafta yaptırım faaliyetlerinde artış olması nedeniyle Başbakan'dan ADF personelinin bu operasyona yardımcı olması için resmi bir talepte bulundum. Başbakanımıza desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NSW Polis ve Acil Servis Bakanı David Elliott, askeri personelin kentte görev alacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "Ordunun benzersiz kabiliyetleri ve eğitimi, son yıllarda yaşadığımız sel ve şiddetli orman yangınları gibi kriz zamanlarında NSW halkına hizmet etmek için polis memurlarımızla birçok kez bir araya geldi. Bu, bu salgınla savaşmak için işlevsel, etkili ve dinamik bir ekip olacak." dedi.

Sidney'e hafta sonu intikal etmesi beklenen askeri personelin, gerekli eğitimlerden geçirildikten sonra pazartesi gününden itibaren polisle sokaklarda devriye gezmesi planlanıyor.

NSW polisi, gösterilere katılmama çağrısı yaptı

Sidney kent merkezinde, geçen hafta sonu, Kovid-19 yasaklarına tepki amaçlı düzenlenen gösterilerin bu hafta sonunda da yapılması bekleniyor.

Aşı ve yasak karşıtlarınca düzenlenmesi beklenen gösterilere tolerans göstermeyeceğini açıklayan NSW polisi, en az 1000 polisin kent merkezinde erken saatlerden itibaren konuşlanacağını vurguladı ve vatandaşlara gösterilere katılmamaları çağrısı yaptı.

Sidney'de geçen hafta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz olduğu açıklanan gösterilere binlerce kişi katılmış, polisle göstericiler arasında yaşanan arbedelerde yaklaşık 60 gösterici gözaltına alınmıştı.

Delta varyantının etkisindeki Sidney'de, son 24 saatte 170 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken haziran ayından bu yana yaklaşık 3 bin kişi virüse yakalandı, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 909 Avustralyalıdan 923'ü hayatını kaybetti.

Ülkedeki 2 bin 847 aktif vakadan 62'si yoğun bakımda olmak üzere, 248 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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