Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle "hayalet kasaba"ya döndü Sidi Bu Said'den genel görüntüler Boş sokak detayları Kapalı dükkan detaylarıBaşkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Sidi Bu Said'den genel görüntüler Boş sokak detayları Kapalı dükkan detayları Başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Sokakların boş olması ve insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle Tunus'un gözde turizm merkezi olan bölge adeta "hayalet kasaba"ya döndü. Kaynak: AA