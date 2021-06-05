Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
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Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı

Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı.

Antalya'nın Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı. 16 dalgıcın katıldığı temizlikte am ve plastik şişeler, plastik torbalar, balıkçı malzemeleri, demir sürgü kapı parçası ve oto lastiği gibi çeşitli atık maddeler 'denizden çıkarıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı, Side Gönüllüleri Derneği ve Manavgat Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü işbirliğinde Side Limanı sualtı temizliği gerçekleştirildi. JAK timinden 8 ve serbest dalgıçlardan 8 olmak üzere toplam 16 dalgıcın yaptığı sualtı temizliği çalışmasında denizden balıkçı malzemeleri, demir sürgü kapı parçası, cam ve plastik şişeler, plastik torbalar ile oto lastiği gibi çeşitli atık maddeler çıkarıldı. Side Gönüllüleri Derneği üyesi Gülseren Gürbüz, amaçlarının toplumun her ferdinde yeşil doğa ve temiz çevre bilincinin gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi. Gürbüz, "İnsanların eliyle doğaya verilen zararı engellemek için kimsenin başına güvenlik görevlisi koyma imkanı yok. Ekolojik sisteme verdiğimiz zararların etkilerinin yaşandığı bir yüzyıldayız. Bizim insan eliyle verdiğimiz zararları kurumların eliyle temizlemek çok zor " dedi.

(Arif Kaplan/ İHA)

Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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