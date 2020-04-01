Side'de inşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikler bulundu
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Side'de inşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikler bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tarihi Side Antik Kenti'nde koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılan temel kazılarında Roma dönemine ait çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı mozaikler ve kilise kalıntısı bulundu.

01.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:28
Side'de inşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikler bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tarihi Side Antik Kenti'nde koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılan temel kazılarında Roma dönemine ait çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı mozaikler ve kilise kalıntısı bulundu.

Türkiye'nin önemli antik kentleri ve turizm merkezleri arasında yer alan ve kuruluşu 2 bin 700 yıl öncesine dayanan Side'de 1940'lı yıllardan bu yana kazılar yapılmasına rağmen halen toprak altında değişik tarihi eserler bulunuyor. Birinci Derece Antik SİT olduğu için bir imar planı olmayan Side, içinde oturanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla 2013 yılında 3'üncü Derece Kentsel SİT'e çevrilerek, koruma amaçlı imar planı hazırlandı. Yeni imar planına uygun olarak Side'de kaçak yapı ve eklentilerin yıkılarak Manavgat Belediyesi tarafından hazırlanan Antik Side Kentsel Tasarım Projesi, tarihi dokuya uygun olarak yeniden yapılacak. 2016 yılında başlayan çalışmalarda Manavgat Belediyesi tarafından birçok sokak ve meydanı tarihi dokuya uygun şekilde yenilerken, iş yerleri ve bina sahipleri de mevcut yapılarını yıkarak binalarını koruma amaçlı revize imar planına uygun yeniden inşa etti.

KAZILAR GÖREVLİLER EŞLİĞİNDE YAPILIYORAntalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alarak Side Müzesi ve kazı başkanlığı görevlileri nezaretinde sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıktı. Side çalışmalarında ilk olarak 2017 yılında Haluk Şen'e ait bölgede MS 266 ya da 267 yılında yazıldığı tespit edilen Roma İmparatoru Gallienus'un Side'ye gönderdiği mektubun taş üzerine işlenmiş hali bulundu. Side Müzesi'nde sergilenen mektubun birebir kopyası yapılarak bulunduğu yere bırakıldı ve taban camla kaplanarak iş yerinde turistlerin görmesi sağlandı.HAYVAN FİGÜRLERİ OLAN MOZAİKLER BULUNDUGeçen yıl kasım ayında kimliği açıklanmayan bir kişiye ait arsada yapılan çalışmalarla ise Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaikler ortaya çıkarıldı. Temel kazıları sırasında bulunan bir yapının tabanında olduğu belirlenen ve Side Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan mozaiklerde çeşitli kuş figürleri yer aldığı belirlendi. Mozaiklerin inşaat tamamlandıktan sonra binanın tabanının kalın ve kırılmaz camla kapatılıp ışıklandırılarak yerli ve yabancı turistlere bulunduğu yerde sergileneceği belirtildi.KİLİSE KALINTISINA ULAŞILDI

Yine aynı plan kapsamında başka bir yerde yapılan kazıda kilise kalıntısına ulaşıldı. Kilisenin taban seviyesinde tamamen ortaya çıkarılmasının ardından üzeri deforme olmaması için kapatılarak inşaat bitinceye kadar kapatıldı.


Kaynak: DHA

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