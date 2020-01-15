Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı
Haberler » Kültür Sanat » Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı - Haberler

Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

15.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:40
Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

'in ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.

Ekiplerin vermesi üzerine bölgede inceleme yapan Bandırma Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü.

Uzmanlar tarafından stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri