Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
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Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış esnasında kontrolden çıkan tır önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, çarpmanın etkisiyle oluşan kıvılcımların arasında da boş arsaya devrildi.

Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış esnasında kontrolden çıkan tır önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, çarpmanın etkisiyle oluşan kıvılcımların arasında da boş arsaya devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde ilerleyen Ali T. yönetimindeki 33 ABM 090 plakalı tır şiddetli yağış esnasında Esenpınar yolu yakınında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı ardından da ortaya çıkan kıvılcımlarla birlikte boş arsaya devrildi. Mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp kazayı haber verdi. Kaza yerine itfaiye, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Tırın dorsesinde süt tozu yüklü olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi
Şiddetli yağmurda kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak böyle devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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