Şiddetli yağmur su birikintilerine sebep oldu

21.08.2019 12:17

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA