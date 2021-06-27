Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı
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Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı

Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından Kapuz Plajı sarı renge boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından Kapuz Plajı sarı renge boyandı.

Zonguldak'ta birkaç gündür devam eden sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havanın kendini göstermesiyle kötü bir tablo ortaya çıktı. Her sene binlerce kişiyi ağırlayan Kapuz Plajı'nda sağanak yağışla birlikte denize akan çamurlar nedeniyle su sarı renge boyandı. Plaja gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

(Emre Can Bayram/ İHA)

Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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