Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı Zonguldak'ta sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı. Öte yandan yağmur ve rüzgar sonrası limanda dalga oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağışın ardından Zonguldak Limanı sarıya büründü. Gece saatlerinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte liman bölgesinde denizin de rengi değişti. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle deniz adeta sarıya boyandı. Yağmur sonrası rüzgarla beraber limanda dalga oluştu. Rüzgarla beraber oluşan dalga liman mendireğini aştı.

Zonguldak'a Kars'tan gezmeye geldiğini ifade eden vatandaşlar "Zonguldak'a Kars'tan geldim. Eşim buralı gezmeye geldik. Bugün Karadeniz biraz hırçın birazda korktuk. Yaşadığım yerde deniz yok. Daha önce geldiğimde deniz çok sakindi. Sabahtan kalkın ve hemen sahilini ve Karadeniz'i çok sevdik. Yağmur nedeniyle limanın yarısı sarı yarısı mavi güzel bir görüntü" şeklinde konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı
Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı
Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı
Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

Eşi şiddet uygulayınca 'Öldürülmek istemiyorum' diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Eşi şiddet uygulayınca "Öldürülmek istemiyorum" diye yardım istemişti, sopayla dövüldü
Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak
Geçtiğimiz günlerde felaketi yaşayan Batı Karadeniz için Meteoroloji'den sel uyarısı! Gece yarısı etkili olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Alişan Demet Akalın Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şiddetli yağmur sonrası liman çamura bulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:54:42. #1.14#

title