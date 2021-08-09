Şiddetli yağmur nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Samsun Valiliği, il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası mahsur kalan toplam 9 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Samsun Valiliği, il genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası mahsur kalan toplam 9 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Günlerdir yapılan uyarılar sonrası Samsun'da 8 Ağustos Pazar gününden itibaren aşırı yağışlar etkili oldu. Yağışların ardından birçok bölgede su birikintisi olurken, bazı dereler taşma noktasına geldi bazı evlere de su bastı. Samsun Valiliği aşırı yağışlar sonrası oluşan tablo ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Ağustos Pazar gününden itibaren ilimiz genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel heyelan ve su taşkınlarına karşı alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen çalışmalar kapsamında; 8 Ağustos Pazar günü Atakum ilçemizde mahsur kalan 1 kişinin, Çarşamba ilçemizde ise 2 kişinin kurtarılması, 9 Ağustos Pazartesi günü ise saat: 12.25 itibariyle; Canik, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerimizde mahsur kalan toplam 3 kişinin kurtulması AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde sağlanmış, İlkadım, Tekkeköy, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizde toplam 4 sel/su baskını olayına müdahale edilmiştir. Terme ilçemizde toplam 3 mahsur kalma olayı meydana gelmiş olup; 1 tanesine AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. Risk bölgesinde çalışan mevsimlik işçilerin güvenli bölgeye alınması konusunda Kaymakamlıklarımız ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizdeki mevsimlik işçiler için 280 adet yatak ve 530 adet battaniye talebi yapılmıştır. Salıpazarı ilçesinden geçen Terme Çayı'nın su seviyesi yükselmesi ile belediyeler tarafından vatandaşlara uyarı anonsu yaptırılmış, Terme ilçemize bağlı Kocaman, Bazlamaç, Bağsaray ve Evci mahallelerimizde taşkın ihtimaline karşı çayın su seviyesinin kontrolü yapılmıştır. Ayrıca; Terme ilçemize tedbir amaçlı deniz polisi ekipleri sevk edilmiştir. 9 Ağustos Pazartesi günü saat: 13.00 itibariyle 2 araç, 10 motopomp ve 12 personelden oluşan AFAD ekibi Terme İtfaiyesinde konuşlandırılmış, 1 römorklu cankurtaran botu ile 3 personel Terme Belediye Meydanında konuşlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aşırı yağış sonucu oluşabilecek heyelan ve su taşkınlarına karşı görevli kurum ve kuruluşların araç-gereç ve personelinin teyakkuz halinde tutulduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşlara risk sona erene kadar özellikle dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı