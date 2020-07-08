Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı
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Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurlardan dolayı meydana gelen heyelan Alaşehir-Kiraz yolunun kapanmasına neden oldu.

Şiddetli yağmur heyelana neden oldu, yol kapandı
08.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:52

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurlardan dolayı meydana gelen heyelan Alaşehir-Kiraz yolunun kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri 3 saatlik bir çalışmanın ardından yolu açabildi. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar da belediye tarafından kurtarıldı.

Alaşehir'de dün akşam saat 22.30 sularında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle, Alaşehir–Kiraz karayolu Uluderbent Mahallesi bölgesinde heyelan nedeniyle yollara kapandı. 4 değişik alanda meydana gelen heyelan Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık üç saat süren bir çalışma sonucu yollar trafiğe açıldı. Her hangi bir kazanın yaşanmadığı heyelan nedeniyle araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Heyelan nedeniyle yolda kalan araçlar belediye ekipleri tarafından çekilerek kurtarıldı.

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Saat şu anda 02.00. Gece başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Alaşehir – Kiraz karayolu Uluderbent Mahallemiz bölgesinde dört ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Belediye ekipleri olarak, hemen çalışmalara başladık. Yolu açacağız. Trafik yoğunluğu nedeniyle yolda araçlar kuyruk oluşturdular. Bazı araçlarımız heyelan nedeniyle çamura saplanmış, ekiplerimizle kurtardık. Büyük uğraşlar sonucu yolu trafiğe açtık" dedi.

Mağdur olan vatandaşlardan biri "Yola taş düşmeye başladı, aracımı geri vitese taktım, heyelan bir anda geldi. Ekipler saat 02.00 olmasına rağmen gelerek çalışmaya başladılar. 30 yıldır Uluderbent'te oturuyorum, hiç böyle heyelan görmedim, başkanımız anında müdahale etti, başkanımızdan Allah razı olsun" diyerek yaşadıklarını anlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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