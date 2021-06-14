Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
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Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Bolu'da, etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep olurken apartmanların garaj ve depoları göle döndü.

Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi

Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

BOLU - Bolu'da, etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep olurken apartmanların garaj ve depoları göle döndü.

Bolu'da, yaklaşık 1 saat boyunca süren sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle apartmanların giriş katlarında bulunan garaj ve depolar sular altında kaldı. Vatandaşların eşyalarının büyük bölümünün zarar gördüğü yağmur sonrasında belediye ekipleri suların çekilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yarım metrelik su birikintisinin içine girerek eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Depolarına daha fazla su dolmaması için eşyalarıyla barikat kuran vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Özellikle İzzet Baysal, Kültür ve Kılıçarslan mahallelerinde su baskınları yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi
Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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