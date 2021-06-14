Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi

Şiddetli yağmur garaj ve depoları göle çevirdi Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Bolu'da, etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep olurken apartmanların garaj ve depoları göle döndü.