Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı
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Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

- Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı Yağmur ve fırtınayla birlikte deniz salyası kıyılara çekildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında deniz salyası büyük ölçüde azalıp, kıyı kesimlerine çekildi.

- Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı

Yağmur ve fırtınayla birlikte deniz salyası kıyılara çekildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında deniz salyası büyük ölçüde azalıp, kıyı kesimlerine çekildi.

Sıcaklıkların artması ile yeniden kendini gösteren deniz salyası Marmara Denizini sardı. Marmara bölgesinde dün başlayan sağanak yağmur ve fırtına iki gündür etkili oluyor. Balıkçıların başının belası olan görüntüsü ile de dikkat çeken deniz salyası, yağış sonrasında ciddi ölçüde azaldı. Fırtınayla birlikte de kalan deniz salyası, kıyı kesimlerine çekildi. Kıyılarda tekneleri hapseden deniz salyası, balıkçıların denize açılmasına engel oluyor.

Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı
Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı
Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı
Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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